Acqua ad alta qualità, altre tre fontanelle nel Comune di Rosignano Marittimo

Grazie a un investimento da 72mila euro possibile risparmiare circa 1 milione di bottiglie di plastica da 1,5 litri in un anno (e 93 mila euro)

[22 Maggio 2019]

Il territorio comunale di Rosignano Marittimo si prepara ad accogliere l’entrata in funzione di 3 nuove fontanelle per l’erogazione di acqua potabile ad alta qualità: da domani saranno in funzione quelle di Vada (in piazza Garibaldi, con cerimonia di consegna alle ore 10,45) e di Rosignano Solvay (piazza Monte alla Rena), mentre la fontanella in via Falcone a Castelnuovo della Misericordia è in fase di collaudo, e sarà disponibile appena terminate le operazioni di verifica della qualità dell’acqua.

Il tutto a fronte di un investimento complessivo pari a 72 mila euro, per metà sostenuto dall’amministrazione comunale e per l’altra metà dal gestore Asa spa, che porta a cinque le fontanelle distribuite sul territorio comunale: il loro scopo, sottolineano dal Comune, è «sia quello di avvicinare i cittadini a bere l’acqua potabile dell’acquedotto, sia quello di tutelare l’ambiente riducendo il consumo degli imballaggi, in primis delle bottiglie di plastica, attraverso il riutilizzo di contenitori riciclabili».

Dall’esperienza di Asa si prevede che ognuna di queste fontanelle possa in un anno erogare 500.000 litri, per un risparmio di circa 333.333 bottiglie da 1,5 litri, il cui costo, considerando 0,28 euro a bottiglia, sarebbe circa 93 mila euro, con le tre nuove fontanelle si possono dunque potenzialmente risparmiare complessivamente circa 1 milione di bottiglie di plastica da 1,5 litri in un anno.

Guardando invece a tutte le fontanelle ad alta qualità installate dai vari gestori sul territorio regionale – sono circa 270, come comunicato recentemente da Confservizi Cispel Toscana – il risparmio potenziale sale a 135 milioni di bottiglie di plastica, e circa 61 milioni di euro.