Acqua, ecco come accedere al bonus sociale idrico (nazionale e integrativo)

Al di sotto di una certa soglia Isee è prevista la possibilità di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno, ma non tutta la platea dei potenziali beneficiari ne è a conoscenza

[2 Agosto 2019]

Il Bonus sociale idrico nazionale – meglio conosciuto come bonus acqua – è la misura prevista dal Dpcm 13 ottobre 2016, e attuata con provvedimenti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), che consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno; un’agevolazione cui può affiancarsi il Bonus sociale idrico integrativo, stabilito a livello locale per poter riconoscere benefici economici aggiuntivo alle famiglie bisognose. Si tratta di opportunità che non sono però adeguatamente conosciute dalla platea dei potenziali beneficiaria: per questo anche quest’anno è partita una campagna di comunicazione ad hoc da parte del Tavolo sulla qualità dei servizi, composto da Regione Toscana, Anci Toscana e associazioni dei consumatori.

La prima cosa da sapere è che il tetto annuale Isee per usufruirne del bonus nazionale è pari a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico. I requisiti di ammissione e la quantificazione del bonus integrativo sono invece decisi a livello locale, e possono differire da quanto stabilito a livello nazionale. Le domande in ogni caso devono essere presentate secondo le procedure individuate dai gestori locali del Servizio idrico integrato e dai Comuni di appartenenza.

Sul sito internet www.progettoinfoconsumo.it, strumento di informazione online creato dalla Regione Toscana e dedicato all’educazione al consumo sostenibile e all’attivazione delle forme di tutela e salvaguardia previste dalla legge, è stata realizzata una pagina dedicata al Bonus sociale idrico integrativo che contiene l’elenco dei Comuni toscani che hanno attivato il Bonus con tutte le informazioni utili per presentare la richiesta: http://progettoinfoconsumo.it/it/node/1687.