ASA cerca ingegneri assistenti per la progettazione e la direzione lavori

Nonostante l’emergenza coronavirus, al via la raccolta dei curricula. Ceravolo: «Uno sguardo al futuro, quantomai necessario in questa fase di incertezza».

[24 Marzo 2020]

Asa, l’azienda che si occupa del servizio idrico nella provincia di Livorno e in altri Comuni limitrofi è convinta che «In questa fase di grande incertezza le aziende di servizio pubblico hanno la possibilità e il dovere di dare un contributo importante alla ripartenza economica» e per questo ha deciso di lanciare una selezione pubblica per assumere ingegneri assistenti per la progettazione e la direzione lavori, «indispensabili per dare concretezza al nostro piano degli investimenti approvato lo scorso anno. Un piano da 240 milioni di euro che produrrà un beneficio economico su tutta la costa toscana, generando lavoro e fiducia non appena usciremo dalla fase acuta della crisi dovuta al coronavirus».

Il presidente di ASA Nicola Ceravolo, ha ricordato che «In questi giorni leggiamo soltanto di fabbriche chiuse, di cassa integrazione e di paura per il futuro. Noi abbiamo deciso di andare in controtendenza e dare speranza ai tanti professionisti toscani e non solo. Il nostro piano industriale prevede 100 milioni di investimenti in 5 anni ma se vogliamo vincere tutte le resistenze determinate dall’eccesso di burocrazia che paralizza da sempre le attività produttive del Paese, è indispensabile essere pronti non appena la situazione si normalizzerà. Per farlo partiamo dai professionisti: il bando che scade il 24 aprile è rivolto a ingegneri, almeno 6 unità, assistenti di progettazione e direzione lavori con almeno due anni di esperienza, indispensabili per potenziare un settore strategico e assicurare ad ASA anche nel futuro competenze di alto livello, in sostituzione di chi andrà in pensione. Il mio consiglio è dunque quello di sfruttare il tempo in cui siamo costretti nelle nostre abitazioni, per prepararsi e aggiornare i curricula. Come Asa abbiamo in progetto la realizzazione di depuratori e potabilizzatori, ammoderneremo la rete e altre opere strategiche per il territorio, utili allo sviluppo dell’economia circolare. Uno sguardo al futuro, quantomai necessario in questa fase di incertezza».

Gianfranco Simoncini, assessore al lavoro e sviluppo economico, con delega alle aziende partecipate del Comune di Livorno, ha commentato: «Prendo atto con piacere- dell’apertura da parte di Asa di questo avviso finalizzato alla prossima assunzione di ingegneri. Questi professionisti saranno funzionali alla realizzazione del piano di investimenti dell’azienda. Di ciò avevamo parlato a gennaio durante la conferenza territoriale dei Sindaci, chiedendo un’accelerazione degli interventi. E’ importante che, nonostante l’emergenza sanitaria, si proceda intanto alla selezione delle candidature. Ringrazio il Comitato di Gestione dell’azienda per aver attivato l’iter».

L’avviso si trova sul sito www.asaspa.it nella sezione “lavora con noi”. I candidati selezionati verranno inseriti nel settore Progettazione e Direzione Lavori e saranno incaricati delle seguenti attività: progettazione di reti acquedottistiche quali condotte adduttrici e reti di distribuzione urbana ed impianti idrici quali serbatoi, centrali di spinta, pozzi e trattamenti di potabilizzazione e disinfezione delle acque per i fini potabili; progettazione delle reti fognarie, delle stazioni di sollevamento e di impianti per la depurazione finale delle acque reflue urbane, per lo scarico in ambiente e/o per il riuso delle stesse, quali i trattamenti della linea acque primari, secondari e terziari e le tipologie dei trattamenti aerobici ed anaerobici della linea fanghi; modellistica con impiego di programmi SW e strumenti di misura e monitoraggio dei parametri in campo delle reti fognarie e delle reti di distribuzione idrica e del gas, per il supporto alle scelte progettuali per le ottimizzazioni gestionali, potenziamenti ed estendimenti delle reti, nonché per la ricerca delle perdite idriche e per la individuazione delle perdite fognarie e/o ingressioni di acque parassite; verifica e/o alla progettazione delle infrastrutture civili del gestore del Servizio Idrico Integrato ( magazzini, depositi, sedi operative…) e degli impianti del servizio idrico con strutture in muratura, cemento armato ed acciaio quali serbatoi, vasche, cabine, tettoie, passerelle, camerette, opere di sostegno per attraversamenti aerei di strade e corsi idrici, compreso il supporto alla scelta di soluzioni manutentive, di riabilitazione e di miglioramento/adeguamento delle strutture esistenti o di loro componenti; controllo lavori su reti e impianti e predisposizione la relativa contabilità, direttamente o collaborando con tecnici/responsabili.

Asa precisa che «Considerata l’attuale emergenza nazionale legata al Covid-19, il processo di reclutamento si limita in questa fase alla raccolta dei “curricula” dei candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti. L’Azienda si riserva di rendere successivamente note le modalità di valutazione delle candidature, le eventuali prove o colloqui tramite una Commissione Valutatrice specificatamente nominata».