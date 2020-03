Coronavirus, i servizi pubblici essenziali di acqua, ambiente ed energia e gas «sono regolari e garantiti»

Utilitalia: «L’impegno delle imprese e dei dipendenti garantisce la continuità e la qualità dei servizi pubblici»

[11 Marzo 2020]

In queste settimane in cui è strettamente necessario, per contrastare l’epidemia in corso legata al coronavirus Sars-Cov-2, seguire le indicazioni previste dal Dpcm #IoRestoACasa, i servizi pubblici essenziali continueranno ad essere garantiti alla cittadinanza grazie agli sforzi di quanti lavorano nel settore.

I servizi pubblici essenziali di acqua, ambiente ed energia e gas «sono regolari e garantiti, e continueranno ad esserlo da parte di tutte le imprese associate ad Utilitalia», ovvero la federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici citati. Nonostante il coronavirus, spiega la Federazione, ogni struttura sta operando con il massimo impegno nell’attuazione delle disposizioni del Governo, adottando ogni misura di cautela per dipendenti e utenti, dando priorità alla tutela della salute pubblica e predisponendo piani emergenziali da utilizzare in caso di necessità.

Consapevole di rappresentare oltre l’80% delle imprese dei servizi idrici, il 55% di quelli ambientali e il 15% di energia e gas – nelle quali sono impiegati quasi 100mila lavoratori e altrettanti nell’indotto – Utilitalia ha attivato sin dallo scorso 21 febbraio il coordinamento con le direzioni delle imprese sull’emergenza Covid-19, cui si è aggiunto un canale diretto con la Protezione Civile. Gli aggiornamenti e la condivisione di piani di azione sono tempestivi, al fine di mettere in campo ogni sforzo per assicurare la costanza dei servizi, insieme alle misure cautelative per la tutela della salute del personale.

«La rapida organizzazione dei servizi rispetto alle attività operative e la disponibilità di tutti i dipendenti dei diversi settori, cui va il nostro ringraziamento, insieme all’adozione dello smart working e alla gestione digitale di diverse funzioni di contatto con la clientela, stanno consentendo alle nostre imprese di continuare ad assicurare servizi fondamentali per tutti i cittadini. Siamo consapevoli della criticità della situazione – sottolinea il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti –, delle complessità che stiamo affrontando e di quelle che dovremo affrontare. Con questo spirito e con la consapevolezza di svolgere un servizio pubblico, continuiamo a lavorare con il massimo impegno adottando comportamenti responsabili e con la massima fiducia nelle indicazioni delle istituzioni, vicini a tutte le persone e le famiglie che stanno vivendo momenti di difficoltà».