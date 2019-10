Depurazione, Legambiente: bene la lettera del Comune di Marciana Marina ad ASA

Gli ambientalisti: risolvere una volta per tutte la carenza depurativa nel marcianese

[30 Ottobre 2019]

Legambiente Arcipelago Toscano

Legambiente Arcipelago Toscano ha scritto al presidente del Consiglio di gestione di ASA, Nicola Ceravolo. agli assessori all’ambiente e al turismo della Regione Toscana, ai sindaci di Marciana Marina e Marciana e al presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano per sostenere la lettera inviata qualche giorno fa ad ASA e Regione dalla Sindaco di Marciana Marina Gabriella Allori e dell’ssessore Giovanni Martini che chiedono un incontro per risolvere l’annoso problema del sistema fognario e della mancanza di depuratore a Marciana Marina.

Con l’occasione, Legambiente Arcipelago Toscano ricorda di aver «più volte segnalato, attraverso le ormai innumerevoli analisi annuali delle acque marine realizzate annualmente da Goletta Verde, l’inquinamento – a volte macroscopico e sempre preoccupante – dei punti di prelievo al troppo pieno del Moletto del Pesce e del “Capitanino” aree dove, nonostante esista un divieto di balneazione in quanto in zona portuale, sono comunque molto frequentate da bagnanti – in particolare bambini – durante il periodo estivo».

Inoltre l’associazione ambientalista ricorda che «Durante tutto il periodo estivo Marciana Marina supera di gran lunga i 2.000 abitanti equivalenti che potrebbero consentire l’attuale sistema di depurazione basato su un “setacciatore fine” e lo scarico in mare attraverso una condotta sottomarina» e fa presente che «La zona di mare dove vengono scaricati i liquami è al largo delle coste del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e che secondo la Legge sulla protezione del mare del 1982 e la Legge quadro sulle Aree protette del 1991 è destinata a diventare area marina protetta (area di reperimento), indicazione confermata dagli accordi europei e internazionali sottoscritti dal nostro Paese. La stessa legge 394/91 prevede che, nel caso di necessità realizzazione di impianti di depurazione, i Comuni che hanno anche solo parte del loro territorio compreso in un Parco Nazionale o Area marina protetta hanno diritto di precedenza nell’erogazione dei finanziamenti».

Il Cigno Verde ricorda che «Già nel 2000 il Piano dell’Ato evidenziava una carenza depurativa del 100% a Marciana Marina e la non conformità degli ormai vetusti depuratori di Poggio e Marciana (Comune di Marciana), tra l’altro ricadenti nel territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e che scaricano direttamente nei corpi idrici. La realizzazione di un impianto di depurazione a Marciana Marina potrebbe quindi contribuire a portare a soluzione un riconosciuto problema di grave inefficienza depurativa più che ventennale in un’area, quella del Marcianese, che vive esclusivamente di turismo e quindi della salubrità del suo mare e del suo ambiente. Inoltre una depurazione efficace delle acque reflue potrebbe consentire il loro riutilizzo in un’area in forte crisi idrica anche a causa dei cambiamenti climatici in corso che hanno portato a una diminuzione delle precipitazioni e a un cambiamento del loro regime, costituendo una risorsa sia per l’agricoltura di qualità che per il turismo».

Legambiente conclude: «Tenendo conto che l’adeguamento del sistema fognario e della depurazione sono una richiesta della totalità della comunità marinese e delle imprese turistiche, certi che l’invito dell’Amministrazione Comunale di Marciana Marina verrà accolto, questa Associazione si rende fin d’ora disponibile a collaborare per la realizzazione di un moderno impianto di depurazione che avrebbe importantissime ricadute ambientali, economiche e turistiche».