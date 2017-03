Reti idriche, di questo passo ci vorranno 250 anni per rifarle. La soluzione è l’economia circolare

Utilitalia: il 12% della popolazione italiana ancora senza depurazione

[23 marzo 2017]

Secondo Utilitalia, la Federazione delle imprese di acqua energia e ambiente, gli obiettivi prioritari del servizio idrico d sono « Lo stato delle reti degli acquedotti, la depurazione e la manutenzione.

Intervenendo alla Conferenza nazionale sulle acque d’Italia, organizzata dalla presidenza del Consiglio attraverso la Struttura di missione “Italiasicura”, il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti, ha spiegato che «La rete sta invecchiando il 60% delle rete nazionale è stato posato oltre 30 anni fa, il 25% supera anche i 50 anni. Il tasso nazionale di rinnovo è attualmente pari a 3,8 metri di condotte per ogni km di rete: questo significa che di questo ritmo occorrerebbero oltre 250 anni per sostituire l’intera rete. L’acqua è un bene comune e universale, questo si deve conciliare con politiche industriali, anche perché nessuno può essere discriminato sull’accesso a un bene primario. Per avere tariffe più basse possibile, qualità più alta e ridurre gli sprechi servono investimenti. Oggi investiamo meno di 40 euro l’anno per abitante mentre in Europa ci si attesta su 100-120 euro».

Valotti ha sottolineato: «E’ allarmante che più del 12% della popolazione non abbia la depurazione e che i cittadini invece di pagare le opere e i depuratori paghino le multe dell’Europa in bolletta. E’ evidente come bisognerebbe applicare i principi dell’economia circolare anche alle risorse idriche. Cosa che avrebbe effetti virtuosi».

Secondo l’Unione europea, ogni anno in Europa vengono trattati più di 40 miliardi di m3 di acque reflue ma ne vengono “riusati” soltanto il 2%. Per Utilitalia «Il potenziale di crescita è enorme: l’Europa potrebbe arrivare a utilizzare sei volte il volume di acque trattate oggi. In Italia, che ha uno dei potenziali più alti, si trattano e si riusano ogni anno 233 milioni di metri cubi di acque reflue».

Valotti è convinto che «La normativa europea sta andando nella direzione di incentivare il riuso delle acque che vengono depurate e la valorizzazione dei fanghi che derivano dalla depurazione bisogna applicare all’acqua gli stessi principi dell’economia circolare che si applicano in altri settori, e riutilizzare così le acque che vengono depurate e valorizzare i fanghi che derivano dalla depurazione».

Il prsidente di Utilitalia ha concluso: «Il Censimento dei migliori progetti degli ultimi tre anni, che abbiamo realizzato da settembre ad oggi su 174 gestori di servizi pubblici dimostra che una buona parte dei progetti di innovazione tecnologica e degli investimenti dei gestori idrici sta andando proprio nella direzione della depurazione, con soluzioni impensabili solo pochi anni fa. Un’ampia panoramica di queste novità sarà oggetto del Festival dell’Acqua a Bari ad ottobre».