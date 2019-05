Addio a Piero Ceccarelli, oggi l’ultimo saluto a Pomarance

Ci lascia il presidente del CoSviG, il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche

[27 Maggio 2019]

Si è spento a Pomarance, il Comune geotermico che gli aveva dato i natali nel 1944, Piero Ceccarelli: dopo una malattia che non ha lasciato scampo ci lascia a 75 anni il presidente del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG), a cui la Val di Cecina ha tributato oggi l’estremo saluto nel borgo natio.

Si chiude così una vita spesa in difesa del proprio territorio. Nella sua lunga e apprezzata carriera Piero Ceccarelli ha ricoperto il ruolo di segretario di zona della Cisl di Volterra, per poi divenire nel 1995 vicesindaco del Comune di Pomarance con delega ai lavori pubblici, un’esperienza proseguita nel 2000 ancora come vicesindaco con delega allo Sviluppo economico e ai Beni culturali; nel 2005 è ancora assessore allo Sviluppo economico e ai Beni culturali di Pomarance, oltre ad assumere la carica di vicepresidente della Comunità montana Alta Val di Cecina.

Dal 2010 diviene consigliere del CoSviG, per poi ricoprirne la carica di presidente del Cda; dal 2014 viene invece nominato amministratore unico di CoSviG, per tornare infine presidente del Consiglio di amministrazione dal 2018.

«È stato amministratore di grande capacità e grande intelligenza – commentano con amarezza dal movimento GeotermiaSì, che raccoglie l’adesione di migliaia di cittadini da tutta la Toscana – con capacità di visione non comune nel nostro territorio, ma soprattutto un uomo buono. Sono queste le vere tragedie, tutto il resto passa. Addio Piero».

Alla famiglia, agli amici e ai colleghi vanno le più sincere condoglianze di tutta la redazione di greenreport.