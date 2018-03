Dagli studenti grossetani un innovativo brevetto per la conservazione sostenibile dei cereali

Le classi quinte indirizzo agrario dell’Istituto Leopoldo II premiate dal concorso Play Energy di Enel

[13 marzo 2018]

Gli studenti delle classi quinte indirizzo agrario dell’Istituto Leopoldo II di Lorena di Grosseto,sono stati premiati con la menzione speciale di “Play Energy”, il concorso ludico didattico che Enel dedica al mondo della scuola in Italia e nel mondo.

Il riconoscimento è andato all’idea progettuale “Conservazione sostenibile dei cereali”, sviluppato in collaborazione con l’azienda grossetana Eurosider ed Enel spiega che «Si tratta di un vero e proprio progetto sperimentale, sviluppato al Crisba, il Centro di ricerche scientifiche istituito nel 2010 all’interno dell’istituto scolastico: gli studenti, attraverso analisi di laboratorio e prove in campo, hanno sviluppato un innovativo progetto per la conservazione ecosostenibile delle derrate: utilizzo dell’atmosfera di azoto contro insetti infestanti e funghi micotossigeni dei cereali. L’Eurosider ha brevettato e fornito delle apparecchiature che producono e distribuiscono azoto ad alta purezza in minisilos per la conservazione dei cereali».

I test effettuati dagli studenti grossetani hanno confermato la validità del progetto: «Molti fattori, infatti, possono compromettere la qualità dei cereali in stoccaggio e questo nuovo brevetto, utilizzando alte concentrazioni di azoto nell’atmosfera di stoccaggio, determina la rapida mortalità degli insetti delle derrate evitando l’uso di disinfestanti chimici; contrasta lo sviluppo di funghi patogeni prevenendo anche il rischio di contaminazione da aflatossine; ha grandi potenzialità vista l’eco-compatibilità, i bassi costi di esercizio e la possibilità di applicazione su larga scala».

Le sperimentazioni sono alla fase finale il progetto ha avuto anche diverse pubblicazioni scientifiche.