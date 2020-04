L’impatto del Covid-19 sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione

L’appello di Fao, Ifad, Banca Mondiale e Wfp/Pam al vertice straordinario del G20 agricoltura e la risposta dei ministri

[22 Aprile 2020]

In occasione del Vertice straordinario dei ministri dell’agricoltura del G20, che si è tenuto ieri, la FAo, l’International fund for agricultural development (Ifad), la Banca mondiale e il World food programme (Wfp/Pam) hanno firmato una dichiarazione congiunta sull’impatto del Covid-19 sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione. Ecco il testo integrale:

«La pandemia del Covid-19 ha causato un elevato numero di vittime in tutto il mondo e rappresenta una sfida senza precedenti con profonde conseguenze sociali ed economiche, tra cui la compromissione della sicurezza alimentare e della nutrizione. Le risposte devono essere ben coordinate in tutto il mondo, anche da parte del G20 e non solo, per limitare le conseguenze, porre fine alla pandemia e scongiurarne il ripetersi.

La pandemia sta già colpendo l’intero sistema alimentare. I limiti alla circolazione all’interno e tra i paesi possono ostacolare i servizi logistici legati ai prodotti alimentari, sconvolgere intere catene di approvvigionamento alimentare e incidere sulla disponibilità di cibo. Le conseguenze dei limiti alla circolazione della manodopera agricola e della fornitura di input porranno presto sfide critiche alla produzione alimentare, mettendo a repentaglio la sicurezza alimentare di tutti, e soprattutto delle popolazioni dei paesi più poveri.

L’agricoltura e i relativi servizi logistici dovrebbero essere considerate attività essenziali. Sono necessari maggiori sforzi per garantire il buon funzionamento delle catene del valore alimentare e favorire la produzione e la disponibilità di alimenti diversificati, sicuri e nutrienti per tutti. Per farlo è necessario dare priorità alla salute dei consumatori e dei lavoratori, attenendosi a misure di sicurezza come test clinici, distanziamento sociale e altre pratiche igieniche.

Al momento il mercato alimentare mondiale è ben fornito e tutti i paesi, in particolare quelli con quote di commercio importanti, devono garantire che rimanga una fonte di cibo stabile, trasparente e affidabile. Durante la crisi dei prezzi dei prodotti alimentari del 2007-08, le risposte politiche suggerite dal panico, come i divieti di esportazione e la rapida escalation dell’approvvigionamento di scorte alimentari attraverso le importazioni, hanno aggravato le perturbazioni del mercato.

Nel periodo 2007-2008, quando le scorte alimentari erano più limitate a causa delle crisi meteorologiche a livello globale, questo comportamento influisce sull’equilibrio tra l’offerta e la domanda di cibo a livello globale, aumentando la volatilità dei prezzi e, in ultima analisi, scatenandola del tutto. Queste conseguenze immediate si sono rivelate estremamente dannose per i paesi a basso reddito e dipendenti dalle importazioni alimentari e per gli sforzi delle organizzazioni umanitarie nel procurarsi scorte.

I Paesi devono collaborare per rafforzare la cooperazione durante la pandemia che sta colpendo tutte le regioni del mondo. È importante garantire che le strategie, come le misure a breve termine per limitare il commercio, non alterino i mercati globali.

Sono necessari interventi collettivi per garantire che i mercati siano operativi e che tutti abbiano accesso a informazioni tempestive e affidabili sullo stato dei mercati. In questo modo si ridurranno le incertezze, consentendo a produttori, consumatori, commercianti e trasformatori di operare scelte produttive e commerciali consapevoli e di contenere il panico sui mercati globali.

L’Agricultural Market Information System – l’iniziativa del G20 che unisce le competenze di dieci organizzazioni internazionali con le informazioni fornite da paesi con un’elevata quota di commercio alimentare mondiale – sta monitorando l’offerta mondiale e l’andamento dei prezzi.

L’impatto devastante del COVID-19 sull’economia conferma la necessità di investimenti che scongiurino future epidemie di queste malattie infettive, riconoscendo le interconnessioni tra persone, animali, piante e il loro ambiente condiviso – l’approccio “One Health”. È necessaria attenzione costante per rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari a tali epidemie ma anche ad altre crisi.

Dal momento che la pandemia rallenta le economie, l’accesso al cibo sarà influenzato negativamente dalla riduzione dei redditi e dalla perdita di posti di lavoro, nonché dalla ridotta disponibilità di cibo nei mercati locali. Gli sforzi dovrebbero concentrarsi supportando l’accesso al cibo per i poveri e i soggetti vulnerabili e per coloro il cui reddito è stato maggiormente colpito. Implementare adeguate misure di protezione sociale, come i trasferimenti di denaro contante e l’investimento in sforzi di ripresa rapida in risposta al Covid-19 è fondamentale per salvare vite umane e mezzi di sussistenza. Garantire che queste misure raggiungano tutti sarà fondamentale per evitare un’ulteriore diffusione della povertà e della fame.

I paesi con crisi umanitarie in corso sono particolarmente esposti agli effetti della pandemia. I suoi effetti potrebbero essere ancora peggiori nei paesi che stanno già affrontando emergenze eccezionali con conseguenze dirette per l’agricoltura, anche a causa di conflitti, in corso o emergenti, e shock climatici o invasioni di locuste.

È probabile che la pandemia avrà notevoli ripercussioni sulla fornitura di assistenza umanitaria. È fondamentale garantire l’assistenza umanitaria ai gruppi vulnerabili e adattarsi alle potenziali conseguenze del Covid-19. Sono necessari investimenti per accelerare gli sforzi di ripresa e costruire la resilienza delle popolazioni vulnerabili, coordinando i nostri sforzi con tutti i partner, compresa la struttura delle Nazioni Unite, per l’immediata risposta socio-economica al Covid-19.

Ora occorrono decisi interventi collettivi per garantire che questa pandemia non minacci la sicurezza alimentare e la nutrizione, e per migliorare la resilienza alle crisi future. A tal proposito segnaliamo il 2021 Food Systems Summit come opportunità per interventi trasformativi e contribuire al Decennio di Azione delle Nazioni Unite per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) entro il 2030».

La risposta dei ministri dell’agricoltura del G20 è stata abbastanza prudente e, per alcuni versi, deludente.

Dopo un impegno a cooperare e ad «adottare azioni concrete per salvaguardare la sicurezza alimentare e la nutrizione globali» e il riconoscimento che il Covid-19 rappresenta un pericolo per la produzione agricola e alimentare, i ministri del G20 assicurano nel loro comunicato finale che accettano «le sfide della riduzione al minimo del rischio di COVID-19 mantenendo funzionante la catena di approvvigionamento alimentare. Continueremo a lavorare per garantire la salute, la sicurezza, il benessere e la mobilità dei lavoratori in agricoltura e lungo tutta la catena di approvvigionamento alimentare» e avvertono che «Eventuali misure restrittive ingiustificate che potrebbero portare a un’eccessiva volatilità dei prezzi alimentari nei mercati internazionali e minacciare la sicurezza alimentare e l’alimentazione di grandi proporzioni della popolazione mondiale, in particolare la vita più vulnerabile in ambienti a bassa sicurezza alimentare. Conveniamo che le misure di emergenza nel contesto della pandemia di Covid-19 devono essere mirate, proporzionate, trasparenti e temporanee e che non creino inutili barriere agli scambi o interruzioni delle catene di approvvigionamento alimentare globali e sono coerenti con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)».

I ministri hanno riaffermato l’accordo del G20 di «non imporre restrizioni all’esportazione o tasse straordinarie su prodotti alimentari e agricoli acquistati per scopi umanitari non commerciali dal World food program (WFP) e da altre agenzie umanitarie». Ma, al contrario degli allarmi lanciati dalle agenzie Onu e dai loro partner i ministri dell’agricoltura dicono che secondo il G20 Agricultural Market Information System (AMIS) «attualmente le forniture alimentari globali sono adeguate e che i mercati alimentari rimangono ben equilibrati». Solo se sarà il caso, i ministri del G20 dicono che «coordineremo le risposte politiche, supportate dall’AMIS Global Food Market Information Group e dall’AMIS Rapid Response Forum», ma assicurano che «Lavoreremo insieme per garantire che cibo sufficiente, sicuro, economico e nutriente continui a essere disponibile e accessibile a tutte le persone, comprese le persone più povere, vulnerabili e sfollate in modo tempestivo, sicuro e organizzato, in linea con requisiti nazionali. Riconoscendo il ruolo fondamentale del settore privato nei sistemi alimentari, chiediamo una cooperazione rafforzata tra il settore pubblico e quello privato per aiutare a mobilitare risposte rapide e innovative contro gli impatti di questa pandemia sul settore agricolo e alimentare».

Però, «Nelle attuali difficili circostanze», i ministri del G20 sottolineano «l’importanza di evitare perdite e sprechi alimentari causati da interruzioni nelle catene di approvvigionamento alimentare, che potrebbero aggravare l’insicurezza alimentare, i rischi nutrizionali e le perdite economiche» e «la necessità di rafforzare la sostenibilità e la resilienza dei sistemi alimentari a livello globale, compresi i futuri shock da malattie e focolai di parassiti e le sfide globali che causeranno questi shock. In linea con l’approccio One Health, chiediamo meccanismi rafforzati per il monitoraggio, l’allerta precoce, la preparazione, la prevenzione, l’individuazione, la risposta e il controllo delle malattie zoonotiche e lo sviluppo di linee guida internazionali basate sulla scienza per una più rigorosa sicurezza e misure igieniche per il controllo della zoonosi».

Poi i ministri dell’agricoltura hanno ringraziato «gli agricoltori e i lavoratori e le piccole e medie imprese e le grandi aziende agroalimentari per i loro continui sforzi per garantire la nostra offerta alimentare. Intensificheremo i nostri sforzi, in linea con le regole dell’OMC e l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, per sostenerli nel sostenere le loro attività e mezzi di sostentamento durante la crisi e per favorire il loro recupero in seguito. I nostri sforzi sosterranno le comunità rurali, in particolare i piccoli agricoltori e le aziende agricole a conduzione familiare, per essere più economicamente prosperi, resilienti e sostenibili e per migliorare la sicurezza alimentare e la nutrizione, prestando particolare attenzione alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e a basso reddito».

Il comunicato del G20 conclude: «Continueremo la nostra cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali e nell’ambito dei loro mandati lavoreremo per: rafforzare la cooperazione internazionale; identificare ulteriori azioni per alleviare gli impatti di Covid-19 sulla sicurezza alimentare e nutrizionale; condividere le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti, come ad esempio affrontare gli ostacoli alle catene di approvvigionamento; promuovere prove e informazioni scientifiche e combattere la disinformazione; fornire capacità e assistenza tecnica; e promuovere la ricerca, investimenti responsabili, innovazioni e riforme che miglioreranno la sostenibilità e la resilienza dell’agricoltura e dei sistemi alimentari».