“Modelli, politiche e strategie per lo sviluppo dell’agricoltura biologica” all’Università di Urbino

L’Ateneo inaugura un nuovo corso di formazione permanente: iscrizioni fino al 10 ottobre

[20 settembre 2017]

L’Università di Urbino ha presentato il nuovo corso di formazione permanente “Modelli, politiche e strategie per lo sviluppo dell’agricoltura biologica”, in occasione del Sana di Bologna: il nuovo percorso formativo si propone come obiettivo quello di sostenere la diffusione della cultura del biologico, rivolgendo l’attenzione principalmente alle conoscenze tecniche ed economiche delle varie figure professionali interessate ad operare in questo settore produttivo, con il fine di favorirne lo sviluppo.

Il corso offre tre moduli di 30 ore ciascuno: Le agricolture biologiche: elementi qualificanti e aspetti tecnico-produttivi; Dall’azienda al Food System; Politiche, normative e strategie per le imprese agricole biologiche. I partecipanti potranno assistere a lezioni teoriche, laboratori, seminari e visite aziendali, seguiti da uno stage o dalla realizzazione di un project work.

Verranno finanziate due borse di studio a copertura della quota d’iscrizione dalla Fondazione Girolomoni per coloro che abbiano discusso una tesi magistrale sull’agricoltura biologica.

Durante la presentazione del corso, presso lo stand di Naturasì, è stata consegnata una copia della pubblicazione di Babel – “Terra del cibo”, prodotta dalla Ong fiorentina, COSPE onlus.

Qui è possibile trovare la versione scaricabile gratuitamente online: http://bit.ly/2wXujzh

Informazioni aggiuntive sul corso di formazione permanente

Posti disponibili: 40

Si richiede il possesso di un Diploma di Scuola media secondaria superiore, salvo che per i posti da uditore.

Periodo d’iscrizione: dal 20 luglio al 10 ottobre 2017

Quote di iscrizione: 500,00 euro, 375 euro per gli uditori, da pagarsi con versamento unico all’iscrizione.

Periodo di svolgimento: ottobre 2017 – luglio 2018

Contatti

Elena Viganò

Ufficio Alta Formazione Post Laurea e Pergamene

Via Valerio 9 – 61029 Urbino PU

0722 304631-2-4-5-6-9; 0722.304637 altaformazione@uniurb.it

Il corso di alta formazione è organizzato dal Dipartimento di Economia, Società, Politica (Università di Urbino) in collaborazione con il Comune di Isola del Piano (PU), COSPE onlus, la Tenuta di Montebello, la Fondazione Girolomoni, il Consorzio Marche Biologiche, l’Alleanza delle Cooperative Italiane, l’Associazione Medici per l’Ambiente, il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA), l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB), la Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica (FIRAB).

di Cospe per greenreport.it