Perché i prezzi alimentari calano nel mondo ma salgono in Italia?

Nei campi italiani mancano 370mila lavoratori regolari che arrivano ogni anno dall’estero. Aiab: «Finalmente dopo anni di ipocrisia e speculazione politica sui migranti l'Italia si accorge che senza manodopera straniera l'agricoltura delle ‘eccellenze’ non esisterebbe»

[7 Maggio 2020]

L’Indice Fao dei prezzi dei prodotti alimentari, che misura i prezzi internazionali delle derrate alimentari più comuni, ad aprile ha registrato un valore di 165,5 punti, circa il 3,4% in meno rispetto a marzo e quasi il 10% in meno rispetto a gennaio: questo significa, come osserva l’Organizzazione Onu per l’alimentazione e l’agricoltura, che ad aprile i prezzi mondiali delle derrate alimentari sono diminuiti per il terzo mese consecutivo «in quanto l’impatto della pandemia del Covid-19 sull’economia e sulla logistica hanno comportato notevoli flessioni della domanda di molte materie prime».

In Italia invece sembra in corso il fenomeno contrario: sulla base dei dati Istat relativi ad aprile. sulla base dei dati Istat relativi ad aprile, la Coldiretti osserva ad esempio che schizzano i prezzi al consumo di beni alimentari: frutta (+8,4%), verdura (+5%), anche latte (+4,1%), salumi (+3,4%), carni (+2%).

«In contrasto con l’andamento dell’inflazione, che ad aprile su base tendenziale si è azzerata, il carrello della spesa registra un rincaro rilevante per molti prodotti alimentari la cui domanda – sottolinea la Coldiretti – è stata fortemente influenzata dal lungo periodo di quarantena».

