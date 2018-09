Ricomincia la scuola: distribuzione di latte, frutta e verdura agli scolari grazie al programma Ue (VIDEO

Con l'apertura dell'anno scolastico riprende nei Paesi partecipanti il programma Ue di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole

[3 settembre 2018]

Il programma dell’Unione europea “Frutta, verdura e latte nelle scuole” punta a «promuovere abitudini alimentari sane tra i bambini» e comprende la distribuzione di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari, ma anche «specifiche azioni educative per comunicare agli scolari l’importanza di una buona alimentazione e per spiegare loro come è prodotto il cibo». Infatti, la distribuzione di frutta, verdura e latte è accompagnata da una serie di attività pedagogiche per i bambini in età scolare. Quasi tutti i Paesi Ue hanno istituito comitati con la partecipazione di autorità e parti interessate dei settori dell’agricoltura, della salute e dell’istruzione, molti dei quali si sono riuniti nel corso dell’anno scolastico per supervisionare le attività.

Nell’anno scolastico 2017/2018, grazie all’aumento del numero di scuole partecipanti, l’iniziativa a favore di una sana alimentazione ha raggiunto oltre 30 milioni di bambini in tutta l’Unione europea.

La Commissione europea spiega che « Nell’ambito del programma, ogni anno scolastico vengono riservati 150 milioni di € per gli ortofrutticoli e 100 milioni di € per il latte e altri prodotti lattiero-caseari. Sebbene la partecipazione sia facoltativa, tutti gli Stati membri dell’Ue hanno scelto di aderire in tutto o in parte al programma. Le dotazioni nazionali per tutti i 28 Stati membri che partecipano al programma per l’anno scolastico 2018-19 sono state approvate e adottate dalla Commissione europea nel marzo 2018. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di integrare l’aiuto dell’UE con aiuti nazionali per finanziare il programma.

La scelta dei prodotti da distribuire si basa su considerazioni di ordine ambientale e sanitario, sulla stagionalità, sulla varietà e sulla disponibilità. Gli Stati membri possono incoraggiare l’acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte, i benefici ambientali e i regimi di qualità dei prodotti agricoli.

Il commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan conclude: «E’ importante sapere da dove vengono i nostri alimenti e che la loro produzione necessita un duro lavoro. I programmi dell’Ue per le scuole consentono ai bambini non solo di acquisire conoscenze sull’agricoltura e sulla produzione alimentare, ma anche di assaggiare prodotti di qualità e di beneficiare del loro valore nutritivo. Non è mai troppo presto per apprezzare il buon cibo!»