A Gorgona con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

Partono dal 6 aprile le visite organizzate dal Parco nell’isola carcere

[28 Marzo 2019]

Gorgona, grande scoglio lussureggiante di macchia mediterranea e di pini marittimi è la più piccola e più settentrionale delle isole del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Colonia penale agricola dal 1869 è tuttora carcere attivo. Selvaggia e impervia ma ricca di biodiversità e di testimonianze storiche, – la Torre Vecchia, pisana, la Torre Nuova, medicea, la chiesa di San Gorgonio, fortificata – ha pochissimi residenti ufficiali e un solo abitante effettivo, oltre alla presenza dei detenuti e del personale dell’amministrazione penitenziaria.

Sull’isola, ancora incontaminata, si avverte il potere benefico della bellezza naturalistica dai colori sfolgoranti e dei ritmi lenti. Al momento dello sbarco è necessario consegnare alle guardie carcerarie i cellulari e le macchine fotografiche, e già questo dà il senso di una visita in un luogo speciale, ospiti di una realtà carceraria accogliente e dovutamente restrittiva, che negli anni, tra molte difficoltà, si è impegnata con buoni frutti in un progetto di avanguardia per il recupero di detenuti attraverso il lavoro nelle produzioni agricole e negli allevamenti.

A fasi alterne l’isola è rimasta chiusa alle visite, talvolta per le difficoltà di collegamenti marittimi, talvolta per esigenze organizzative della Casa di Reclusione. A seguito della recente riattivazione del collegamento marittimo tra Livorno e Gorgona ad opera della società Toremar, il Parco ha potuto programmare e organizzare visite guidate sull’isola con partenza da Livorno con la motonave Superba di Toscana Minicrociere incaricata da Toremar al servizio di collegamento marittimo con l’Isola.

Oggi le visite sono possibili, seppure contingentate, in accordo con l’Amministrazione Penitenziaria. La visita va prenotata presso l’ufficio info Park chiamando allo 0565 908231. Ulteriori info sul sito del Parco http://www.islepark.gov.it/visitare-il-parco/gorgona

Le escursioni organizzate dal Parco sono svolte di sabato e seguono questo il calendario

6 e 13 aprile; 18 e 25 maggio; 1, 8, 15, 22 e 29 giugno; 6, 13, 20 e 27 luglio; 3, 10, 17 24 e 31 agosto; 7 e 14 settembre

Costo della visita € 45 intero – € 36 da 4 a 12 anni – gratuito da 0 a 4 anni. Il costo è comprensivo di trasporto marittimo a/r, ticket di accesso area protetta, escursione con accompagnamento di Guida. Difficoltà: medio – facile. Itinerario escursionistico parzialmente all’ombra. L’itinerario della escursione presenta uno sviluppo di circa 7 km, con un dislivello totale in salita di circa 300 m. Percorrenza circa 3 ore.

di Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano