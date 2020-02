A rischio la biodiversità delle città, invase dalle specie aliene

Ecco i vincitori di Click, alieni in città! il contest fotografico del progetto Life ASAP

[6 Febbraio 2020]

In Italia ci sono più di 3.000 specie aliene e di queste circa 400 sono considerate invasive: piante e animali di origine alloctona che mettono a rischio la biodiversità degli ecosistemi. Il fenomeno è ancora poco noto ma in realtà molte di queste specie esotiche si sono insediate nelle nostre aree urbane.

Per dare risalto al problema il progetto europeo Alien Species Awareness Program (Life ASAP) ha lanciato il contest fotografico “Click, alieni in città!” e in questa seconda edizione sono le specie animali aliene ad occupare i primi tre gradini del podio: un bombice dell’ailanto, un parrocchetto dal collare e una minilepre sono le specie aliene protagoniste degli scatti fotografici che si sono aggiudicati i premi messi in palio da Life ASAP, un progetto arrivato al terzo anno di attività e nato per informare e sensibilizzare i cittadini sul problema delle specie aliene invasive, cioè piante e animali importati dall’uomo, volontariamente o involontariamente, dai loro luoghi d’origine nel nostro Paese.

Il Team di Asap spiega che si tratta di «Una diffusione di centinaia di specie che mette a serio rischio la biodiversità dei nostri ecosistemi oltre a causare ingenti danni sotto il profilo socio-economico. Secondo l’Ispra, l’invasione delle specie aliene è tra le prime cause di perdita della biodiversità autoctona e dell’estinzione di animali».

E proprio per dare prova di quanto le specie aliene siano diffuse nel nostro paese, che attraverso il contest “Click, alieni in città!” il team di Life ASAP ha lanciato la sfida ai partecipanti: fotografare una specie aliena, vegetale o animale, nel contesto urbano.

Stefano Di Marco, coordinatore di progetto per Legambiente, spiega che «Dopo il successo della prima edizione abbiamo scelto di replicare il contest fotografico per coinvolgere la cittadinanza e sensibilizzarla sul problema delle specie aliene invasive, una minaccia per la biodiversità. Arrestare la diffusione delle specie aliene invasive e contribuire alla riduzione dei rischi sociali, economici e sanitari che ne derivano, infatti, è possibile solo attraverso l’impegno e la consapevolezza».

Il concorso fotografico si è chiuso il 31 dicembre e le immagini sono state esaminate da una giuria composta da un rappresentante per ogni partner di progetto, da fotografi e giornalisti professionisti.

Il primo premio, un iPad Air 256 GB Wi-Fi, andrà a Luca Ghezzi autore dello scatto che ritrae un bombice dell’ailanto (Samia cynthia) nel comune di Cassano d’Adda a Milano. La farfalla dalla grande apertura alare e dal colore bruno con sfumature verde e giallo, originaria dell’Estremo Oriente e introdotta in Europa alla fine dell’Ottocento come alternativa al baco da seta, ha ottenuto il maggior numero di voti dalla commissione giudicatrice. Questa specie esotica si è diffusa nelle aree urbane di pari passo ad un’altra specie alloctona, l’ailanto. Le foglie di questa pianta sono l’alimento di nutrizione principale per il bruco della bombice.

Al secondo posto si è classificato Tommaso Lonzar che ha immortalato con la sua fotocamera un parrocchetto dal collare (Psittacula krameri) nell’insolito scenario di una Roma innevata. Una rarità che gli consentirà di ricevere il secondo premio, una Action camera Go Pro Hero6 Black.

Infine il terzo premio, un trolley fotografico Lowepro Pro Runner Roller x450 AW II 3, sarà consegnato a Giacomo Mattion, abile nel fotografare un silvilago orientale o minilepre (Sylvilagus Floridanus) all’interno del parco Boscoincittà a Milano.

Nelle prossime settimane le prime 20 foto in classifica saranno esposte in una mostra e pubblicate sul sito web e i social network dedicati al progetto Life ASAP.