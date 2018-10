Riceviamo e pubblichiamo

A scuola di natura nel Padule di Fucecchio

[25 ottobre 2018]

Il laboratorio didattico gestito dal Centro R.D.P. Padule di Fucecchio Onlus può vantare un’esperienza lunga è continuativa (siamo ormai alla ventisettesima edizione), ed è stato frequentato in questi anni da almeno 77.000 studenti.

Il programma 2018-19 offre ai Docenti la possibilità di scegliere fra oltre 50 diversi itinerari didattici nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio e negli ambienti vicini come il Lago di Sibolla, le colline delle Cerbaie e il Montalbano.

La proposta di base è quella di visite guidate (naturalistiche o storico-ambientali) nei vari ambienti naturali sopra citati, ma anche nelle aree naturali protette La Querciola e Bosco La Magia (Quarrata) e in quella di Arnovecchio (Empoli).

Fra le novità si segnalano le visite alla scoperta della natura in città, con itinerari inediti a Pistoia, per vedere gli aironi che fanno il nido in Piazza della Resistenza o lo storico Giardino Puccini, ma anche nella pineta di Montecatini Terme.

Le classi interessate possono anche aderire a laboratori di diversi incontri che, attraverso visite guidate ed esperienze negli spazi interni, propongono ai ragazzi un quadro di insieme sugli aspetti storici, ambientali, floristici e faunistici relativi alle aree trattate.

Il metodo di ricerca privilegia le esperienze dirette, sul campo o in laboratorio, in quanto emotivamente coinvolgenti, non trascurando di evidenziare gli elementi di degrado e la loro possibile soluzione.

Oltre agli itinerari di base sono previsti anche itinerari di approfondimento e laboratori scientifici, che si possono svolgere durante tutto l’arco dell’anno scolastico presso il laboratorio del Centro o quello delle scuole ove presente.

I laboratori ludico-didattici, rivolti soprattutto alle Scuole dell’Infanzia, promuovono il coinvolgimento diretto dei bambini stimolandone la curiosità e sviluppando le capacità di osservazione, descrizione e manipolazione.

Tutte le attività didattiche del Centro sul territorio vengono svolte da Guide Ambientali Escursionistiche riconosciute ai sensi della L.R. 86/2016 e coperte da una polizza assicurativa di responsabilità civile: le uniche figure professionali abilitate ad accompagnare gruppi e scolaresche nella visita degli ambienti naturali.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria del Centro (tel. 0573/84540, e-mail fucecchio@zoneumidetoscane.it); il programma completo dei laboratori è disponibile on line sulla pagina www.paduledifucecchio.eu

di Centro R.D.P. Padule di Fucecchio Onlus