A Taiwan ricompare il leopardo nebuloso di Formosa “estinto”

Il felino avvistato a Taitung dai ranger tribali Paiswan che ora chiedono di proteggere l’area da cacciatori e deforestazione

[25 Febbraio 2019]

Secondo quanto riferiscono CNA e altri media di Taiwan. uno o più esemplari di leopardo nebuloso di Formosa (Neofelis nebulosa brachyura), una sottospecie endemica dell’isola di Taiwan che era stata dichiarata estinta nel 2013, sono stati avvistati da diversi testimoni nel sud-est di Taiwan.

Ad avvistare quello che hanno descritto come un individuo di leopardo nebuloso di Formosa a caccia di capre su una scogliera sono stati i ranger del villaggio di Alangyi, vicino alla città di Daren, nella contea di Taitung. Secondo l’ufficio di Taitung del Forestry Bureau di Taiwan «si tratta di uno sviluppo molto importante» e sta lavorando attivamente per confermare l’avvistamento.

Kao Cheng-chi, presidente dell’Accademia della comunità austronesiana e capo villaggio della tribù Paiwan, ha spiegato che «Nel giugno dello scorso anno, il villaggio di Alangyi ha istituito una squadra di ranger per pattugliare le aree tradizionali. Inaspettatamente, due diversi gruppi di ranger hanno individuato quello che il popolo Paiwan chiama “Li’ uljaw”, o quel che in Occidente è conosciuto come il leopardo nebuloso di Formosa, in cerca di preda in natura». I Paiwan fanno parte delle popolazione aborigene austronesiane che occupavano Taiwan/Formosa prima della colonizzazione cinese.

Un ranger Paiswan ha descritto con numerosi particolari un leopardo nebuloso mentre si arrampicava su una albero per tendere un agguato a una capra e poi a caccia degli stessi erbivori. Un altro ranger ha descritto un leopardo nebuloso che è sfrecciato davanti al suo scooter, per poi balzare su un albero e sparire dalla vista.

Dopo gli avvistamenti di questo rarissimo animale che ritengono sacro, Kao ha detto che ad Alangyi si è tenuto un incontro tribale per indagare ulteriormente sugli avvistamenti del leopardo e vietare agli estranei di cacciare nella zona. Gli anziani del villaggio di Alangyi hanno anche chiesto al Forestry Bureau di «interrompere il disboscamento e altre attività devastanti» e i leader della comunità Paiswan hanno inoltre autorizzato l’Austronesian Community College Development Association a raccogliere fondi per tutelare il “Li’ uljaw”.

Intervistato da CNA, il presidente della conferenza del villaggio di Alangyi, Pan Chih-hua, ha confermato che «I ranger del villaggio hanno visto personalmente il leopardo nebuloso di Formosa», ma ha detto di non poter rivelare l’ora e il luogo esatti degli avvistamenti.

Liu Chiung-hsi, un noto professore del Department of life della National Taitung University ha sottolineato che «Le abitudini del leopardo nebuloso ne rendono molto difficile la caccia da parte di qualcuno. Pertanto, il fatto che negli ultimi anni nessuno sia stato catturato dai cacciatori non è così sorprendente». Ma Liu ha aggiunto che «Quando ho parlato con i cacciatori di Bunun nel 1998, alcuni si sono fatti avanti per ammettere di aver catturato dei leopardi nebulosi di Formosa, ma avevano bruciato le loro carcasse per paura di essere processati ai sensi del Wildlife Conservation Act».

Huang Chun-tse, vicedirettore dell’ufficio distrettuale del Forestry Bureau di Taitung, ha detto che «Dato che non ci sono stati avvistamenti dell’animale da decenni, ‘ufficio sta valutando bene questa notizia. I resoconti dei testimoni oculari devono essere presi sul serio e verificati bene. Rispetto le azioni della tribù per proteggere le sue risorse, ma è necessaria un’indagine scientifica. L’ufficio si consulterà attivamente con la tribù per indagare sugli avvistamenti».

Nell’articolo pubblicato su Apple Daily che ha rivelato i presunti avvistamenti, il professor LI, scrive «Credo che l’animale esista ancora» e che quello che i ranger Paiwan hanno visto attaccare un caprone nel giugno 2018 ara sicuramente un “Li’ uljaw”.

Liu non è sorpreso che il leopardo nebuloso di Formosa non fosse più stato visto da oltre 20 anni (in realtà l’ultimo esemplare è stato avvistato nel 1983): «E’ vigile e non può essere facilmente intrappolato o catturato dai cacciatori in natura».

Il leopardo nebuloso di Formosa era stato dichiarato estinto dopo che un’indagine durata 13 anni, realizzata dal 2001 al 2013 da un team di zoologi di Taiwan e degli Stati Uniti, non era riuscita ad avvistare uno solo di questi inafferrabili felini.