Al via il concorso fotografico Heritage for Planet Earth 2018 (VIDEO)

La Fondazione Romualdo Del Bianco lo dedica alla fragilità del patrimonio culturale e naturale

[2 gennaio 2018]

Un Ponte ideale tra il Colosseo e la Biosfera. Si presenta così Heritage for Planet Earth il concorso fotografico promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco, nell’ambito della sua iniziativa Life Beyond Tourism. Il premio, che è partito dal 1° gennaio 2018, è inteso come parte di una più ampia strategia di sensibilizzazione, rivolta soprattutto alle giovani generazioni, sul tema della fragilità del patrimonio culturale e naturale coniugata agli equilibri sul pianeta Terra e ai conseguenti cambiamenti climatici. Un’iniziativa che invita a sviluppare il concetto di “viaggio culturale” come opportunità di incontro, comunicazione e dialogo tra culture, per la conoscenza e il rispetto della diversità culturale e per il rispetto della salute del pianeta Terra.

Il concorso si propone di favorire l’esaltazione delle opportinità del Viaggio nei termini di Life Beyond Tourism, ovvero, ben oltre i servizi ed i consumi con una nuova offerta commerciale: una vera rivoluzione cultuale e commerciale, come è stato presentato al VI Forum a San Pietroburgo lo scorso novembre, con soddisfazione del Vice Ministro alla cultura Oleg Ryzkhov che con sua lettera ha invitato i Governatori .dei territori russi a considerare Life Beyond Tourism per la crescita dei lori territori. La combinazione dei termini “Patrimonio (materiale e/ o immateriale)”, “Viaggio”, “Dialogo”, “Diversità delle espressioni culturali”, “Rispetto”, “Rispetto della diversità”, “Tutela del pianeta Terra”, nell’intento di promuovere una crescita della comunità internazionale in pacifica coesistenza, un contributo alla sensibilizzazione dei giovani nei confronti del patrimonio attraverso il viaggio e il dialogo come strumenti per la conoscenza dell’ “Altro” nella sua dimensione culturale e un coinvolgimento di tutti gli operatori del settore ricettivo che accettano sia di condividere l’orientamento Life Beyond Tourism sia di operare sia di apprezzare il cambiamento con la comunità di coloro che operano nella filiera del viaggio consapevoli di dover apprendere -Learning Communities- l’importanza del viaggio e dell’incontro che riposisziona uomo e carta di credito nelle giuste posizioni, in questa attiva e crescente Comunità Life Beyond Tourism protesa alla conoscenza e conseguenti riflessioni utili anche per la salute del pianeta Terra che tutti noi condividiamo.

Il concorso consiste nel caricare sul portale Life Beyond Turism (lifebeyondtourism.org) una foto che rappresenti il legame tra il pianeta Terra e, almeno, due dei seguenti temi: “Patrimonio (materiale e/o immateriale)”, “Viaggio”, “Dialogo tra culture”, “Rispetto della Diversità delle espressioni culturali”, “Tutela del pianeta Terra”. Per partecipare al è necessario iscriversi al portale del Movimento Life Beyond Tourism (www.lifebeyondtourism.org), effettuare l’accesso e caricare il materiale fotografico in linea con le caratteristiche indicate, effettuare il pagamento seguendo le istruzioni ricevute via e-mail (attraverso il sistema Paypal). Ogni utente può partecipare al concorso mensile con una fotografia al mese. Ogni fotografia dovrà essere di dimensione uguale o inferiore a 1,5 MB a colori o in bianco e nero. Sono consentiti filtri, correzioni, elaborati grafici e fotomontaggi. È necessario inoltre riportare nella denominazione del file autore, titolo, luogo e anno in cui è stata scattata, breve descrizione dello scatto in lingua inglese (max 150 caratteri). È prevista una quota di iscrizione di 7 euro per ogni foto caricata. La partecipazione è aperta a tutti coloro che al momento del caricamento della fotografia abbiano raggiunto la maggiore età nel Paese di cittadinanza.

Il concorso per ogni anno prevede ventiquattro premiazioni mensili nelle quali verranno premiati il 1° e il 2° classificato del mese. Alla fine del dodicesimo mese verranno rimesse in votazione le 24 fotografie premiate che concorreranno alla premiazione annuale per il 1° e il 2° classificato. I partecipanti potranno inserire le loro foto dal 1° giorno di ogni mese e fino alla fine del mese entro le ore 24 (ora italiana). Gli utenti esprimeranno il loro voto sulle fotografie di ogni mese dal 1° al 15° giorno del mese successivo. L’annuncio del vincitore del mese avverrà entro 5 giorni lavorativi dopo la chiusura delle votazioni. I Vincitori del concorso annuale 1° e 2° classificato verranno selezionati fra i 24 vincitori mensili, in base al maggior numero di voti ricevuti nel periodo 1-28 febbraio 2019.

L’annuncio dei due vincitori annuali verrà dato entro il 10 marzo 2019. Il concorso prevede dodici premiazioni mensili del valore complessivo di 500 euro al mese e una premiazione annuale del valore complessivo di 4.000 euro. Saranno premiate mensilmente 2 fotografie (per 24 premi annuali) da gennaio 2018 per 12 edizioni: al 1° classificato mensile: andranno 350 euro, al secondo classificato 150 euro.

Al vincitore del concorso annuale spetteranno 3.000 euro e 1.500 al secondo.