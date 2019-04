Al via i lavori per rendere la Tenuta di San Rossore più accogliete e sicura

3 nuove aree barbecue, 6 zone per la sosta ordinata, cartelloni con la mappa dei sentieri

[30 Aprile 2019]

Secondo il presidente del Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Giovanni Maffei, con gli interventi avviati nella tenuta di San Rossore l’area protetta punta a fornire «Migliore accoglienza, percorsi più definiti e ordinati, maggiori possibilità di fruizione» e il direttore Riccardo Gaddi spiega che i lavori prevedono: «Aree parcheggio ben definite per una sosta più ordinata, zone specifiche per il barbecue in sicurezza, cartellonistica che mostra i sentieri percorribili» .

E’ stato approvato il progetto esecutivo, che prevede un investimento di 320mila euro, e sono in corso le procedure per assegnare i lavori, con l’obiettivo di terminarli entro l’autunno e il parco spiega che per quanto riguarda il Viale del Gombo percorribile a piedi durante i festivi, « L’intervento recepisce le indicazioni del nuovo piano di fruizione che prevede la divisione in tre aree. L’area C, lungo il viale principale da Cascine Nuove a San Rossore, è accessibile liberamente anche ai mezzi privati. L’area B, che si estende in larghezza per circa due chilometri a ovest dell’asse principale, è vietata alle auto ed è percorribile liberamente a piedi e in bici lungo i sentieri tracciati. L’area A, quella a maggior tutela ambientale che comprende zone caratteristiche come la foce del Fiume Morte Nuovo, l’ecosistema del Fiume Morto Vecchio, il sentiero del fratino, si estende tra l’area B e la costa ed è visitabile con specifiche escursioni. A questo si aggiunge che nei giorni festivi il viale del Gombo è liberamente percorribile a piedi e in bici, in previsione del prossimo recupero della villa che permetterà il suo inserimento nei percorsi di visita del Parco».

Ci saranno anche tre aree barbecue, 650 posti auto per la sosta ordinata, sei cartelloni con mappe dei sentieri: «L’intervento prevede sei nuovi cartelloni con la mappa dei sentieri; tre aree attrezzate per barbecue con 18 postazioni ognuna per grigliarein tutta sicurezza anche grazie all’installazione di speciali lastre di protezione antivento; sei aree parcheggio delimitate da staccionate in legno per un totale di 650 posti in aggiunta a quelli già esistenti davanti all’ippodromo e davanti al ristorante di Cascine Vecchie. Le aree barbecue saranno realizzate nello spiazzo all’inizio del viale del Gombo, nell’area aperta a fianco del viale di Cascine Nuove e in zona Sterpaia dove sarà risistemata la struttura già esistente chiamata ‘Vecchia concimaia’ con rifacimento del muretto perimetrale e della pavimentazione attualmente ammalorata. Le aree parcheggio si troveranno nelle vicinanza delle aree barbecue (inizio del viale del Gombo lato sud, a lato del viale di Cascine Nuove, su viale Sterpaia oltrepassato il ponte sul Fiume Morto), sul viale dell’Ippodromo in continuità con i parcheggi già presenti e a Cascine Nuove di fianco alla chiesa di San Lussorio».

Il Parco conclude ricordando che «In attesa di questi lavori, i barbecue sono consentiti in deroga il 1° maggio nelle zone a prato lontane dagli alberi a fianco dei viali principali, a meno di condizioni di vento sfavorevoli. Per motivi di sicurezza è consentito l’utilizzo dei braceri con carbonella mentre è vietato il fuoco libero; una volta terminata la grigliata le ceneri vanno spente con l’acqua prima di essere gettate tra i rifiuti».