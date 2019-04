Alla scoperta del Parco dei Monti livornesi

Dal Comune di Rosignano Marittimo 7 nuove bacheche per migliorare la fruibilità dell’area naturale protetta dei Poggetti

[24 Aprile 2019]

Tra festività da onorare e ponti da poter mettere a frutto, in questi giorni non mancano di certo le occasioni per godersi il proprio territorio e i gioielli naturalistici che ha da offrire: è il caso del Parco dei Monti livornesi – che si snoda per circa 1300 ettari tra i Comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo – all’interno del quale spicca l’area naturale protetta dei Poggetti.

Quest’area sarà adesso più facile da apprezzare grazie all’intervento del Comune di Rosignano Marittimo, che ha realizzato sette bacheche per illustrare i percorsi esistenti nel parco e le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e storiche del territorio. Infatti, oltre alla carta dei sentieri, è possibile trovare indicazioni sulla flora e la fauna, sulle emergenze geologiche e paleontologiche, sulle tracce storiche e archeologiche.

Come informa il Comune quattro bacheche sono state poste agli ingressi del parco: alla Porta 1 in località “Vignone”, alla Porta 2 nei pressi di via della Fonte, all’inizio e a alla fine della ippovia (con ingresso su via della Giunca e via Traversa Livornese). Una bacheca è stata collocata nei pressi del parcheggio in località Acquabona, con la storia delle cave e la leggenda del brigante Geppe Santo. Le altre, disposte nei punti panoramici vicini al Casale dei Poggetti, sono dedicate al pianoro di Poggio Cuccheri, al Castello di Rosignano Marittimo e alla descrizione dello skyline: il sistema di torri e castelli, visibili sui colli circostanti, e le isole dell’arcipelago toscano che si profilano all’orizzonte, guardando verso il mare.