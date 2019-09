Amazon Day, Wwf: gli incendi colpiscono 265 specie già a rischio

Appello ai governi: dichiarare l’Amazzonia emergenza planetaria

[5 Settembre 2019]

L’Amazon Day – o Dia da Amazônia è stato istituito il 5 settembre del 1850, quando il Príncipe D. Pedro decretò la creazione della Província do Amazonas (oggi Estado do Amazonas) e che quest’anno le organizzazioni indigene brasiliane hanno voluto trasformare in giornata mondiale per ricordare la la tragedia ambientale che vivono da settimane il Brasile e altri Paesi amazzonici.

Il Wwf ricorda che, nonostante l’intervento dell’esercito brasiliano, ogni giornoin Amazzoni la situazione degli incendi si aggrava e per questo lancia l’allarme«per la fauna e la flora già a rischio di questa preziosa ecoregione che conta una notevolissima quantità di specie: gli incendi rischiano di dare il ‘colpo di grazia’ a 265 specie già classificate in grave pericolo, 180 animali e 85 vegetali. Il 76% di queste sono poste sotto varie forme di tutela come la Conservation Units o il National Action Plans compresi i parchi nazionali, dando così un’attenzione prioritaria: il dramma degli incendi di questi mesi rischia però di vanificare tutti gli sforzi di conservazione sinora fatti. Per alcune specie, come l’armadillo gigante, il pecari labiato e il formichiere gigante, il fuoco è diventato il pericolo più grave. Il rischio è ancora più grave per tutte le altre specie colpite dagli incendi e che non rientrano in alcuna forma di tutela: è il caso di una specie di opossum (Caluromysiops irrupta) scoperto in Rondonia nel 1964, uno degli stati maggiormente colpiti dalla deforestazione. Altre 60 specie amazzoniche si trovano in una situazione di vulnerabilità».

Il Wwf sottolinea che «Il fuoco non ha risparmiato nemmeno le aree protette, soprattutto quelle maggiormente ferite dalla deforestazione. In 10 aree protette – Triunfo do Xingu Environmental Protected Area in Pará (PA), Jamanxim National Forest (PA), Tapajós Environmental Protected Area (PA), Jaci Paraná Extractive Reserve (RO), Terra do Meio Ecological Station (PA), Chico Mendes Extractive Reserve (AC), Altamira National Forest (PA), Rio Preto – Jacundá Extractive Reserve (RO), Serra do Cachimbo Biological Reserve (PA) and National Forest of Amanã (AM / PA) – dalla Foresta di Altamira all’area protetta di Tapajos, vivono almeno 55 specie a rischio (44 animali e 11 vegetali), 24 delle quali sono endemiche e 5 di queste sono fortemente minacciate dal fuoco: tra i mammiferi l’armadillo gigante, il pecari labiato e il formichiere gigante mentre tra gli uccelli la maestosa aquila coronata e il tinamo grigio. Anche gli ecosistemi acquatici delle foreste in Amazzonia sono messi a dura prova dagli incendi perché vengono distrutte le foreste ripariali. Altre minacce sono le polveri generate dal fuoco, l’erosione del suolo e l’interramento dei fiumi. Il Rio delle Amazzoni, il più grande bacino fluviale del mondo, è la ‘casa’ di tantissime specie di pesci, cibo primario e risorsa economica per le numerosissime comunità indigene. L’impatto su questo bioma colpirà inevitabilmente anche l’economia locale».

Ad agosto sono andati in fumo 24.944 km2 di foresta nell’Amazzonia brasiliana, 4 volte la superficie registrata negli anni precedenti (6.048 km2). Per tutto il 2019 in totale 43.753 km2 di foresta amazzonica sono andati distrutti dal fuoco: nel 2018, nello stesso arco di tempo, erano bruciati 17.553 km2. «Dunque quest’anno – dice il Wwf – gli incendi hanno mandato in fumo il 150% in più di superficie verde rispetto al 2018».

Gli incendi potrebbero essere il colpo di grazia per animali e piante già fortemente minacciati. Secondo il recente studio del Wwf “Below the canopy”, la prima analisi globale sulla biodiversità forestale del pianeta, «Le popolazioni di uccelli, mammiferi, anfibi e rettili che vivono nelle foreste si sono ridotte del 53% dal 1970 al 2014. Il 60% del rischio per queste specie deriva proprio dalla perdita di habitat e dal degrado provocati principalmente dalle attività umane, in primis la deforestazione, e questo accade soprattutto in Amazzonia. L’Amazzonia è un complesso ecosistema naturale che custodisce circa 30.000 specie vegetali pari al 30% di tutte quelle presenti in Sud America. Ospitando oltre la metà di tutte le specie terrestri, le sue foreste sono vitali per la vita dell’intero pianeta. Questo ‘polmone verde’ è capace di trattenere enormi quantità di carbonio fungendo così da regolatore del clima globale. Le specie che vivono nelle foreste dell’Amazzonia sono altrettanto vitali poiché garantiscono le funzioni naturali dell’ecosistema (impollinazione, dispersione dei semi, etc) rigenerando così l’ambiente e garantendo il sequestro di carbonio».

Il Wwf si appella ai Capi di Stato e di governo perche dichiarino quanto sta succedendo in Amazzonia emergenza planetaria e chiede loro di «Garantire un “New Deal per la Natura e le persone” entro il 2020 per risolvere la crisi climatica e proteggere i sistemi naturali ancora presenti sulla Terra e agire per far sì che i nostri consumi e sistemi di produzione diventino più sostenibili. La tutela e il ripristino delle foreste deve essere il cuore di questo accordo».