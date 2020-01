Anche i cuccioli di lupo giocano a riportare gli oggetti

Una scoperta inattesa che può spiegare in che modo l'addomesticamento influenza il comportamento dei canidi

[20 Gennaio 2020]

Per i cani riportare per gioco una palla o un bastone che viene lanciata da un essere umano è una cosa naturale, ma ora lo studio “Intrinsic ball retrieving in wolf puppies suggests standing ancestral variation for human-directed play behaviour” pubblicato su iScience dagli zoologi Christina Hansen Wheat e Hans Temrin della Stockholms universitet, ha rivelato che anche i lupi hanno una notevole capacità di interpretare i segnali comunicativi sociali umani che consentono e a un cane di correre dietro a una palla e riportarla indietro.

Si tratta di una scoperta avvenuta per caso, mentre, per valutare vari comportamenti nei cuccioli di canidi, i ricercatori svedesi stavano sottoponendo a tre tipi di test comportamentali 13 cuccioli di lupo provenienti da tre cucciolate diverse. All’università di Stoccolma spiegano che «Durante questa serie di test, tre cuccioli di lupo di 8 settimane hanno mostrato spontaneamente interesse per una palla e, su suo incoraggiamento, l’hanno restituita a un perfetto sconosciuto».

E’ una scoperta sorprendente perché finora si era ipotizzato che le capacità cognitive necessarie per comprendere i segnali dati da un essere umano, come quelli richiesti per un gioco di recupero di un oggetto, fossero emersi nei cani solo dopo che gli umani li avevano addomesticati almeno 15.000 anni fa.

La Hansen Wheat racconta: «Quando ho visto il primo cucciolo di lupo recuperare la palla, mi è venuta letteralmente la pelle d’oca. E’ stato così inaspettato, e ho immediatamente capito che questo significava che se nei lupi esistono variazioni nel comportamento di gioco dirette dall’uomo, questo comportamento avrebbe potuto essere un potenziale target per le prime pressioni selettive esercitate durante l’addomesticamento dei cani».

La Hansen Wheat è interessata a capire in che modo l’addomesticamento influisce sul comportamento e, per studiarlo insieme al suo team hanno allevato cuccioli di lupo e cani dall’età di 10 giorni e li hanno sottoposti a vari test comportamentali. In uno di questi test, una persona che il cucciolo non conosce lancia una palla da tennis attraverso una stanza e, senza che abbia beneficiato di nessuna esperienza o addestramento precedenti, incoraggia il cucciolo a prenderla e riportarla indietro.

I ricercatori non si aspettavano certo che i cuccioli di lupo ci riuscissero. In effetti, le prime due cucciolate di lupo con cui hanno lavorato hanno mostrato poco o nessun interesse per le palle e tanto meno per recuperarne una. La cosa non li ha meravigliati perché, dopotutto, era proprio quello che si sarebbero aspettati da dei giovani lupi. Ma quando hanno sottoposto al test la terza cucciolata di lupi alcuni cuccioli non solo hanno rincorso la palla ma »hanno anche risposto ai segnali sociali dati dalla persona sconosciuta e l’hanno riportata».

La Hansen Wheat sottolinea che «E’ stato molto sorprendente che i lupi stessero effettivamente recuperando la palla. Non me l’aspettavo. Non penso che nessuno di noi se lo aspettasse. E’ stato particolarmente sorprendente che i lupi abbiano recuperato la palla per una persona che non avevano mai incontrato prima».

Secondo la zoologa svedese, «Le somiglianze tra cani e lupi possono dirci qualcosa su da dove proviene il comportamento che vediamo nei nostri cani. E, mentre è stata una sorpresa vedere un cucciolo di lupo che gioca a prendere e a riportare auna persona in quel modo, a posteriori, ha anche senso. I cuccioli di lupo che mostrano un comportamento indicato dall’uomo avrebbero potuto avere un vantaggio selettivo nelle prime fasi dell’addomesticamento del cane».

Per imparare ancora di più sulle differenze e somiglianze comportamentali di lupi e cani, il team del dipartimento di zoologia della Stockholms universitet continuerà a lavorare con i dati che ha raccolto in tre anni allevando cuccioli delle due specie in condizioni identiche.