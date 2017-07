Ancoraggio selvaggio a Giannutri, il Parco risponde a Legambiente

Feri: in autunno riprogettazione di Giannutri in una vera Area marina protetta

[26 luglio 2017]

Leggo con attenzione il comunicato di Legambiente riferito agli “ancoraggi selvaggi” su Giannutri con particolare riferimento ai diving e alle boe che al momento gli stessi non stanno utilizzando;

il motivo per il quale le boe non sono ancora utilizzate è che l’istallazione è tuttora in corso, ovvero i lavori non sono completamente terminati; le boe sono state posizionate e dopo i sopralluoghi di rito effettuati per la verifica, a breve la loro posizione verrà calibrata definitivamente in modo da consentire il loro utilizzo così come previsto.

Una volta terminata l’istallazione, per l’uso delle boe dovrà essere messo in atto il meccanismo gestionale ed il regolamento per il loro utilizzo da parte dei diving così come avviene già all’isola di Pianosa e come la stessa Legambiente indica a riferimento; istallazione che ha portato notevoli risultati positivi.

Solo al termine di queste due fasi sarà possibile utilizzare il sistema e quindi evitare il dannoso ancoraggio segnalato da Legambiente. Per altro non è la prima volta che viene fatta questa segnalazione e proprio anche grazie all’ attenzione posta dall’ associazione ambientalista il Parco Nazionale ha messo in atto diverse iniziative, oltre all’istallazione delle boe, destinate alla salvaguardia dell’ ambiente marino e terrestre di Giannutri.

In linea generale ritengo che l’attività di diving sia molto importante per la fruizione delle acque del parco, sia per l’economia sostenibile che sviluppa attorno all’area protetta, ma anche per la possibilità di fruizione e conseguente divulgazione sulle tematiche connesse alle emergenze ambientali, ma anche per il supporto che gli stessi operatori forniscono per la salvaguardia ed il controllo del mare; ricordo, solo per ultima, l’operazione fatta qualche mese fa e promossa proprio dai divng dell’ Argentario che ha portato alla rimozione di centinaia di metri di reti abbandonate nelle acque di Giannutri.

L’occasione è buona per ricordare che nel prossimo autunno inizieremo a parlare della ri-progettazione del parco marino attorno a Giannutri, per trasformarlo da parco suddiviso in zona 1 e zona 2 ad area marina protetta classificata in zone A, B, C, D con relative varianti e norme, sullo stesso stile appena approvato per l’isola di Capraia. Quella sarà la sede opportuna per dare soluzione a molteplici problematiche legate alle norme delle zone 1 e 2 evidenziate negli anni. Su questo tema apriremo un confronto con tutte le parti interessate affinché possano apportare il loro contributo al prossimo strumento di pianificazione delle acque del parco.

Stefano Feri, Consigliere Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano