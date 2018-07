Riceviamo e pubblichiamo

Arrivano da 7 Paesi i giovani volontari del Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli

Dieci giovani hanno scelto di impegnare qui una parte delle loro vacanze. Il 20 luglio alle 12 l’incontro con la stampa a Cascine Vecchie

[19 luglio 2018]

Legambiente Pisa e il Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli da ormai 15 anni organizzano campi di volontariato, in cui ospitano gruppi che dedicano due settimane alla cura e conoscenza del parco stesso e del territorio. Una collaborazione che ha ottenuto risultati importanti negli anni passati, e che quest’anno continua con una particolarità: i volontari parco provengono da tutto il mondo.

10 giovani di 7 nazionalità diverse si trovano tutti insieme per dedicare almeno una parte delle loro vacanze a lavori che, per varie ragioni, non vengono svolti meccanicamente e/o richiedono l’intervento manuale, oltre a quanto il personale del Parco già svolge nelle sue funzioni quotidiane.

Tra questi, in particolare, c’è la lotta alle piante invasive infestanti, la manutenzione manuale di strutture per la salvaguardia di alcune specie particolarmente delicate, lo studio del beach litter (rifiuti spiaggiati, di cui non solo si fa la raccolta, ma anche un censimento) ed altre attività.

Il campo dura due settimane, e i giovani internazionali sono ospitati alle Cascine Nuove fino al 21 luglio.

di Monica Zoppè, Legambiente Pisa