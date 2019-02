Aspettando la primavera con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

Le date delle iniziative di marzo da segnare in agenda

[19 Febbraio 2019]

Il programma “Inverno nel parco” è alla sue ultime battute e con piacere la mente vola alla primavera imminente e alle fioriture, ai profumi della natura che si risveglia nelle isole toscane. Intanto nel mese di marzo manteniamo l’umore alto con le eccellenze gastronomiche delle nostre isole e i laboratori di Elba Taste per conoscere il vino locale, le confetture artigianali, il formaggio e il gelato a Km zero e le magie fatte con il cioccolato abbinato ai vini. Impareremo a depurare l’aria di casa con le piante, faremo giocare i bambini con i laboratori del Centro di Educazione ambientale di Lacona. Da segnare in agenda la giornata del 16 marzo, data in cui andremo a Pianosa per un evento di Citizen science sul tema delle specie aliene invasive. In questo mese, il 22, iniziano con la primavera anche le passeggiate del Festival del Camminare con il dettaglio già disponibile sul catalogo completo delle attività del parco del 2019

Ecco il programma dettagliato

2 marzo Laboratori di Elba Taste

I prodotti del Parco

Viticoltura e produzione. Caratteristiche dei principali vini: riconoscere i vini di qualità con il viticoltore elbano Antonio Arrighi.

Ritrovo: ore 16:00 Forte Inglese – Durata: 3 ore

3 marzo Laboratorio didattico

Animali Elbani e quando trovarli

In occasione del World Wildlife Day, un laboratorio dedicato ai bambini. Animali Elbani e quando trovarli è un affascinante viaggio di milioni di anni tra le specie che hanno popolato l’Elba. Accompagnati da storie e giochi, vedremo scorrere le pagine della storia dell’isola e scopriremo le origini dei suoi abitanti.

Ritrovo: ore 15:00 CEA Lacona – Durata: 2 ore

9 marzo Laboratorio didattico

Aria di casa mia, depurare con le piante

Molte delle piante che ospitiamo in appartamento provengono da luoghi esotici ma svolgono in ambiente domestico una funzione importante eliminando alcuni pericolosi inquinanti tipici della vita moderna. Laboratorio per imparare a conoscere meglio alcune delle specie facilmente adattabili alla vita domestica, a comprenderne il ruolo fondamentale di purificatori dell’aria e infine a riprodurle tramite talea secondo le tecniche dell’agricoltura biologica.

Ritrovo: ore 10:00 CEA Lacona – Durata: 3 ore

9 marzo Laboratori di Elba Taste

I prodotti del Parco

Il cioccolato e l’abbinamento con i vini, degustazione guidata, con la pasticcera Paola Francesca Bertani della pasticceria “Magie dolci e salate” di Portoferraio.

Ritrovo: ore 16:00 Forte Inglese – Durata: 3 ore

16 marzo Cacciatori di aliene

Le specie aliene invasive: contrastiamo insieme una minaccia per la biodiversità

A Pianosa la prima giornata della campagna di Citizen Science prevista dal progetto LIFE ASAP (Alien Species Awareness Program) organizzata da Federparchi in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e l’Istituto Pangea onlus. Una straordinaria esperienza che coinvolge istituzioni, esperti, operatori dell’educazione ambientale, famiglie e cittadini; tutti insieme alla ricerca delle specie aliene che minacciano la biodiversità dell’isola di Pianosa. La giornata prevede attività sul campo, laboratori didattici finalizzati al riconoscimento delle specie animali e vegetali presenti sull’isola con piccoli interventi di eradicazione delle specie vegetali aliene.

16 marzo Laboratori di Elba Taste

I prodotti del Parco

Le confetture di Armando a Porto Azzurro, storia dell’esperienza; come fare in casa una buona confettura.

Ritrovo: ore 16:30 Forte Inglese – Durata: 3 ore

Sabato 23 marzo

Isola d’Elba. Laboratori del Consorzio Elba Taste

Il cioccolato in cucina, cooking demo con la pasticcera Paola Francesca Bertani della

pasticceria Magie.

Ritrovo: ore 16:00 Forte Inglese – Durata: 3 ore

Sabato 30 marzo

Isola d’Elba. Laboratori di Elba Taste

Dal formaggio al gelato, un progetto di filiera per i prodotti di qualità, produzione di formaggi

e gelati. Degustazione prodotti dell’azienda Terra e Cuore con Vincenzo Bono.

Attività adatta ad adulti e bambini.

Ritrovo: ore 16:00 CEA Lacona – Durata: 3 ore

Laboratori CEA Lacona per bambini 10, 17 23 e 31 Marzo

Ritrovo: ore 15:00 CEA Lacona – Durata: 2 ore

Attività didattiche rivolte alla fascia 6/11 anni con Guide Parco

Un’opportunità per i bambini del nostro territorio di entrare in contatto con i temi dell’educazione ambientale. Le attività proposte si terranno al CEA di Lacona il sabato o la domenica. Nelle date proposte l’animazione avrà come temi la creazione di compostiere, o quella di cassoni per la piantumazione di bulbi primaverili e ortaggi, e la realizzazione di fioriere in legno da portare a casa.

Visite al Castello del Volterraio previste a Marzo

Domenica 3, 17, 31 (ritrovo ore 10)

Sabato 9, 23 (ritrovo ore 15)

Servizio a pagamento svolto con l’utilizzo di mezzo collettivo fino all’inizio del sentiero che prevede circa un’ora di cammino. Sono necessarie calzature adatte a terreni impervi e, per le escursioni pomeridiane, strumenti d’illuminazione come frontalini o torce.

I laboratori e le escursioni sopra elencati devono essere prenotati presso l’ufficio Info Park di Portoferraio in viale Elba,2 Tel. 0565 908231 e-mail:info@parcoarcipelago.info

di Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano