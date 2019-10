Aspettando M’ammalia 2019, tutte le iniziative

Apollo 11 Mammiferi in movimento: specie che arrivano e che specie che tornano

[22 Ottobre 2019]

Si avvicina l’inizio di M’ammalia (28 Ottobre – 10 Novembre 2019), il festival di eventi coordinati dall’Associazione Teriologica Italiana in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (Anms), istituzioni scientifiche e culturali (musei naturalistici, orti botanici, biblioteche) e aree naturali protette per far conoscere i mammiferi, le loro problematiche e gli ecosistemi di cui fanno parte.

Da quest’anno le iniziative di M’ammalia si terranno tra l’ultima settimana di Ottobre e la prima settimana di Novembre e il tema del 2019 vuole affrontare «l’abolizione delle frontiere, con l’arrivo di specie native a seguito dell’espansione del loro areale naturale, e l’introduzione volontaria o accidentale di specie aliene da parte dell’uomo. Si tratta di due fenomeni che hanno valenza e conseguenze molto diverse sulle specie e sugli ecosistemi naturali. Nel primo caso si tratta di un fenomeno naturale legato alla capacità di dispersione delle specie, che in presenza di condizioni favorevoli, ambienti idonei e risorse, si stabiliscono in nuove aree. Questi ritorni consentono il ripristino delle reti trofiche e degli equilibri degli ecosistemi naturali, ma possono avere un impatto sulle attività umane innescando situazioni di conflitto, in particolare quando hanno come protagonisti i predatori, spesso percepiti come potenziali competitori e sottrattori di risorse».

All’Associazione Teriologica Italiana spiegano che «La problematica legata alle specie aliene introdotte dall’uomo è invece il rischio di alterazione degli equilibri naturali de estinzione delle specie native, con danni spesso irreversibili alle comunità biotiche. Crediamo che mai come oggi la sfida della conservazione e gestione della fauna sia quella di informare i cittadini sulla biologia di queste specie, sulle problematiche ad esse connesse e sulle strategie più adeguate alla conservazione e gestione della fauna selvatica nel nostro paese».

Il calendario e le locandine delle iniziative aderenti saranno pubblicati sul sito www.mammiferi.org, e nella pagina Facebook di M’ammalia. Ecco il programma proposto dell’Associazione Teriologica Italiana Eventi

Eventi Ottobre 2019

21 Ottobre

Aspettando M’ammalia 19: Considera l’armadillo Via Privata Ulderico Ollearo, 5, 20155 Milano Aspettando M’ammalia 2019 – Conoscere i micromammiferi: la grandezza di essere piccoli. Museo di Storia Naturale della Maremma, Strada Corsini, Grosseto

Aspettando M’ammalia 2019 – “A caccia di tracce” e “Vertebrati a 4 zampe!” Museo del fiore, Località Giardino, Torre Alfina, VT, Italia

26/10/2019 – 10/11/2019 Aspettando M’ammalia – L’orso: storia di un ritorno Piazza della Vittoria Sala mostre Cernusco Lombardone LECCO

27 Ottobre

Aspettando M’ammalia 2019 – “Un lupo per amico a Monte Rufeno” Museo del fiore, Località Giardino, Torre Alfina, VT

30 Ottobre

M’ammalia 2019: Giochiamo con i mammiferi Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici, Piazzetta Silvio Gigli 2, 53100 Siena 30/10/2019 – 05/10/2019

31 Ottobre

M’ammalia 2019 – “Alieni tra di noi: piante e animali invasivi” Civico Museo di Scienze naturali “G. Orlandi” di Voghera (PV)

M’ammalia 2019: 4 Mammiferi al Museo/ 4 Mammals at the museum Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici, Siena 31/10/2019 – 04/11/2019

Eventi Novembre 2019

2 Novembre

M’ammalia19 – Apollo 11 – Mammiferi in movimento: specie che arrivano e specie che tornano MUSE – Museo delle Scienze di Trento, Corso del Lavoro e della Scienza, Trento, TN, Italia 02/11/2019 – 03/11/2019

3 novembre

Le impronte degli animali…mammiferi – Museo Naturalistico Didattico “Patrizio Rigoni”, Asiago

M’ammalia 2019 – Senza frontiere: Mammiferi in movimento MUSEO DI STORIA NATURALE E ARCHEOLOGIA CITTÀ DI MONTEBELLUNA, Via Piave, 51, 31044 Montebelluna, Treviso

6 Novembre

M’ammalia19: Sul sentiero del lupo. Lupo, istrice e ungulati: che cosa è cambiato in Italia? Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Corso Venezia, Milano,

M’ammalia19: La gestione dei grandi carnivori e dei conflitti con l’uomo: l’esempio del WWF Museo universitario, Piazza Trento e Trieste, Chieti

8 Novembre

M’ammalia 2019 – L’URLO ANIMALE – Bracconaggio e Crimini Ambientali Sala Bramani Piazza Coriolano 2 (MM5 Cenisio) Milano

M’ammalia 2019 – Specie dall’altro mondo CRFS LIPU di Villa Borghese, via u. Aldrovandi 2

M’ammalia 2019 – I movimenti dei mammiferi: dalle migrazioni senza confini a/le dinamiche interne ai gruppi sociali Centro musei delle Scienze Naturali e Fisiche, Via Mezzocannone, Napoli, NA, Italia M’ammalia19: Il ritorno del camoscio appenninico sui Monti Sibillini Officina della Scienza e della Tecnologia Via del Melo, 34 – Perugia

9 Novembre

M’ammalia 2019 – Bentornato Istrice Museo Civico di Storia Naturale di Piacenza, via Scalabrini 107 Piacenza

M’ammalia 2019 – L’evoluzione della Teriofauna nelle Riserve Naturali Biogenetiche Casentinesi Castello dei Conti Guidi, Piazza della Repubblica, Poppi, AR

M’ammalia 2019 – La lontra nel PN Appennino Lucano Viggiano, PZ

10 Novembre

M’ammalia 2019 – Mammiferi in movimento: la “dispersione” del Lupo 2.0 Musei Civici di Reggio Emilia, Via Lazzaro Spallanzani, Reggio Emilia

M’ammalia 2019 – Scienziati contro alieni RFS LIPU di Villa Borghese, via u. Aldrovandi 2 10/11/2019 – 10/09/2019

M’ammalia 2019 – Sulle orme di animali passati e presenti Museo Paleontologico di Montevarchi, Via Poggio Bracciolini, Montevarchi, AR