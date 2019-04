Buone notizie dal Brasile: scoperta una nuova popolazione di Tortorina occhiblu, l’uccello più raro del mondo

Le 4 nuove tortorine aumentano del 26% la popolazione di un uccello in grave pericolo di estinzione

[4 Aprile 2019]

A febbraio lo staffi di SAVE Brasil, l’associazione brasiliana partner di BirdLife ha cominciato a ricevere interessanti relazioni da alcune comunità che vivono nei dintorni del Parque Estadual de Botumirim nello Stato del Minas Gerais: diverse persone giuravano di aver visto degli esemplari di Tortorina occhiblu (Colombina cianopis ), che i brasiliani chiamano rolinha-do-planalto, probabilmente l’uccello più raro e minacciato d estinzione del mondo, al di fuori del ristrettissimo areale nel quale sono ormai confinate.

Gli ambientalisti di SAVE Brasil non sapevano se essere entusiasti o scettici: la entusiasta che scettico. Uno degli uccelli più rari al mondo, prima che 14 individui fossero avvistate allo stato selvatico nel 2015, la Tortorina occhiblu era stata data per estinta da 75 anni. A BirdLife sottolineano che «Una nuova popolazione, anche se piccola, significherebbe una maggiore diversità genetica, e indicherebbe anche la possibilità che ci siano più tortorine non scoperte in natura.

Il 14 marzo un team di SAVE Brasil è uscito sul campo per cercare le rolinha-do-planalto nel Parque Estadual de Botumirim, a circa 5 chilometri di distanza da dove vive attualmente quella che veniva considerata l’ultima popolazione nota di tortorine occhiblu e ha cercato gli uccelli lungo 5 diversi transetti indipendenti, riproducendo il loro richiami per attirare gli uccelli. Sono bastati 45 minuti di ricerca e il team ha avvistato una coppia di tortorine occhiblu che si pulivano a vicenda, mentre vicino un maschio stava cantando. Nelle tre ore successive il team ha individuato nella stessa area una quarta rolinha-do-planalto. Bird Life fa notare che «L’avvistamento dei 4 nuovi individui rappresenta un aumento del 26% rispetto alla popolazione precedentemente nota».

Marcelo Lisita, di SAVE Brasil, sottolinea che «Chi lavora nella conservazione della natura sono in genere è molto resistente, ma è difficile cercare una specie rara come tortorine occhiblu in un habitat che sembra perfetto e non trovarcela. Dopo un anno di ricerche in diversi siti senza trovare nuovi individui è stato con molta eccitazione che abbiamo individuato questi pochi individui in una nuova area».

L’importanza dei 4 nuovi individui di Colombina cianopis va oltre la sua importanza per la popolazione di uccelli: fin dalla riscoperta della popolazione superstite di colombine occhiblu nel 2015, SAVE Brasil ha lavorato in stretta collaborazione con le comunità locali per aumentare la consapevolezza dell’importanza di questi rarissimi uccelli e all’inizio del 2018 ha aperto il Parque Estadual de Botumirim dove sono state scoperte le nuove rolinha-do-planalto. Le comunità locali hanno cominciato ad accogliere ecoturisti e che un abitante della zona abbia segnalato per primo l’avvistamento di una tortorina occhiblu dimostra che il lavoro di sensibilizzazione fatto negli ultimi anni sta dando i suoi frutti.

Purtroppo, nonostante la nuova scoperta, le prospettive per l’uccello più raro del mondo restano ancora fosche e SAVE Brasil sta facendo tutto il possibile per aumentare le possibilità di sopravvivenza della specie. Nel gennaio del 2018, grazie al sostegno di Rainforest Trust, l’ONG brasiliana è riuscita a comprare un piccolo appezzamento di terreno nel quale originariamente vivevano le tortorine occhiblu, istituendo così una riserva naturale. Le visite alla riserva per vedere le rolinha-do-planalto sono strettamente controllate e devono essere programmate in anticipo attraverso SAVE Brasil. Il 6 luglio 2018 l’amministrazione locale di Botumirim ha protetto altri 89.000 acri di territorio, creando il Parque Estadual de Botumirim che si sovrappone alla riserva di SAVE Brasil e amplia la superficie totale protetta.

BIrdLife e SAVE Brasil dicono che recenti indagini sulla Colombina cianopis danno motivo di essere fiduciosi: «Fino ad ora sono stati individuati 8 nidi, anche se è stato segnalato l’involo di solo un pulcino». Con la scoperta della nuova popolazione di tortorine, il team di SAV Brasil ha ripreso il lavoro per cercarle altri luoghi in cui si potrebbe trovare la rolinha-do-planalto. BIrdLife conclude: «Al di fuori dei 4 individui segnalati dai membri della comunità non hanno avuto fortuna, ma abbandonano la speranza. Ci sono ancora molti posti da visitare».