Caccia, Wwf: «Ancora meno controlli sul territorio» in Toscana per la stagione 2019-2020

«Sin dal giorno dell’apertura della stagione venatoria le Guardie Volontarie non sono uscite in servizio, venendo di conseguenza a mancare tutti quei controlli rivolti a tutelare la fauna e la sicurezza dei cittadini»

[25 Settembre 2019]

Il mancato rinnovo della convenzione tra Regione Toscana e Polizie Provinciali sta comportando sul territorio un pericoloso azzeramento dei servizi di vigilanza venatoria da parte delle Guardie Volontarie.

I fatti risalgono a sabato 14 Settembre, giorno prima dell’apertura generale della stagione venatoria, quando le associazioni operanti sul territorio con Guardie Volontarie si sono viste recapitare, da parte dei Comandanti delle Polizie Provinciali di Siena e Pisa, una preoccupante comunicazione dove si informava che l’indomani non sarebbe stato più possibile entrare in servizio in quanto le Polizie Provinciali procedevano a disattivare il servizio di tele prenotazione telefonica, strumento che permette ai alle Guardie Volontarie di entrare in servizio, e che non avrebbero più svolto nessuna funzione di coordinamento delle stesse.

Il coordinamento dell’attività di Vigilanza Volontaria, ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale 3/94, spetta alla Regione che poi ha delegato alle Polizie Provinciali attraverso uno specifico atto convenzionale, che apprendiamo essere scaduto già al 30 giugno scorso. Da qui’ la protesta delle sopra citate Polizie Provinciale messa appunto in atto attraverso la disattivazione del sistema di tele prenotazione e la cessazione del loro coordinamento e supporto all’attività dei volontari.

La situazione creatasi ha generato il risultato che sin dal giorno dell’apertura della stagione venatoria le Guardie Volontarie non sono uscite in servizio, venendo di conseguenza a mancare tutti quei controlli rivolti a tutelare la fauna e la sicurezza dei cittadini.

Ad oggi la situazione non ci risulta essere cambiata e il WWF Toscana esprime e manifesta grande preoccupazione sul grave accaduto che spera venga prontamente risolto. Si sollecita la Regione Toscana ad attivare prontamente tutti i suoi strumenti normativi e regolamentari per risolvere velocemente la vicenda e consentire alle Guardie Volontarie di svolgere la loro attività istituzionale.

di Roberto Marini, delegato Wwf Italia per la Toscana e Maurizio Cristofani, coordinatore regionale Guardie Wwf Toscana