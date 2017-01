Chiarimenti dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano circa i lavori in corso a Galenzana

[13 gennaio 2017]

L’apertura delle strada con disboscamento è un intervento al di fuori del perimetro del Parco (cfr. cartografia allegato 1)

L’intervento di apertura della strada risulta adiacente, in un breve tratto, al confine con la ZPS (cioè sito della Rete Natura 2000 tutelato dalla Direttiva Habitat) che in quell’area si estende al di fuori il confine del Parco (cfr. mappa allegato 2)

Lo studio d’incidenza e la conseguente valutazione, senz’altro indispensabile per un intervento ai confini di una ZPS, non è competenza del Parco e di conseguenza anche se eseguito, non viene inviato al parco stesso.

La nuova strada è quella già segnalata in data 18.07.16. Il rapporto informativo del CTA/CFS in data 28.07.16 (ns. prot. N. 6187) dice che la SCAT srl è in possesso dell’autorizzazione comunale/paesaggistica per realizzare tale viabilità e che questa sarebbe stata oggetto di verifica in merito alla legittimità.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano