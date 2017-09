Classe in riserva: concorso per le scuole primarie e secondarie della provincia di Grosseto

Fa pare del progetto ProVaRe Natura. Scadenza per iscriversi il 12 ottobre

[28 settembre 2017]

Classe in riserva è un concorso per le classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Grosseto, finanziato dalla Provincia di Grosseto e realizzato con la collaborazione della Regione Toscana–Direzione ambiente, nell’ambito del progetto ProVaRe Natura. L’obiettivo è quello di elaborare un prodotto originale sul tema dell’importanza delle riserve naturali per salvaguardare la ricchezza di biodiversità, l’archeologia, la storia e la varietà silvo-agro-pastorale, oltre alle tradizioni.

In particolare si chiede ai partecipanti di far riferimento a una o più delle seguenti riserve naturali presenti nel territorio provinciale: Basso Merse, Bosco della Santissima Trinità, Cornate e Fosini, Diaccia Botrona, Farma, La Pietra, Laguna di Orbetello, Montauto, Monte Labbro, Monte Penna, Pescinello, Poggio all’olmo, Rocconi.

La domanda di partecipazione, scaricabile su www.legambienteilgirasole.it, deve essere consegnata entro il 12 ottobre 2017, tenendo presente chel’elaborato dovrà pervenire entro e non oltre il 10 novembre tramite mail a educazioneambientale@festambiente.it, oppure tramite fax allo 0564.487740, o ancora via posta ordinaria (Circolo Festambiente all’attenzione di Nunzio D’Apolito, loc. Enaoli, 58100 Rispescia Gr) specificando sulla busta “Elaborati Classi in riserva”. Gli elaborati ricevuti saranno valutati da un’apposita giuria e le classi prime classificate per ciascuna categoria riceveranno in premio un’escursione guidata alla riserva naturale da concordare con il Circolo Festambiente.

Il progetto ProVaRe Natura oltre al concorso prevede 3 incontri gratuiti per conoscere le nostre riserve naturali, rivolti a insegnanti, educatori, guide ambientali escursionistiche e turistiche. I tre incontri si terranno a: Roccalbegna nel Centro visite Casa Roccalbegna il 10 ottobre alle ore 14,30; Gerfalco nel Centro visite Casa Gerfalco il 19 ottobre alle 14,30; Castiglione della Pescaia nel Centro visite Casa Rossa Ximenes il 26 ottobre alle 14,30.