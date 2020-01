Convivere con i grandi carnivori in Toscana è possibile. Ecco le buone pratiche per riuscirci

Le indicazioni di comportamento per la sicurezza di automobilisti e fauna della Piattaforma locale sui grandi carnivori di Grosseto

[14 Gennaio 2020]

La Piattaforma locale sui grandi carnivori di Grosseto è costituita da un gruppo di portatori di interesse che rappresentano punti di vista diversi della società e cercano soluzioni condivise per raggiungere un equilibrio tra l’allevamento e la biodiversità. Ne fanno parte allevatori, cacciatori, animalisti, ambientalisti, tecnici, amministratori locali che insieme, dopo diversi avvistamenti di fauna su strade che avvengono di giorno e di notte, hanno voluto fornire indicazioni di comportamento per la sicurezza di automobilisti e fauna.

Ecco cosa scrivono:

Il gruppo che compone la Piattaforma locale sui Grandi Carnivori di Grosseto, in seguito alle segnalazioni di vari avvistamenti di fauna vuole ricordare le seguenti “buone pratiche” da mettere in atto per un miglior rapporto con l’ambiente naturale.

Ormai frequentemente può capitare di incontrare lungo le strade, sia di giorno che di notte, animali selvatici, dai piccoli carnivori quali le volpi, agli ungulati, fino ai lupi.

La presenza di questi animali nei pressi delle città è documentata da anni, e anche se a taluni può sembrare incomprensibile, la fauna selvatica utilizza le nostre vie di comunicazione per spostarsi, e le attraversa di frequente, sia sterrate che asfaltate, spesso perché le stesse sono costruite all’interno dei territori naturali degli animali. In alcuni casi gli animali possono entrare all’interno dei paesi perché disorientati o indeboliti, o perché attratti da qualcosa.

Si consiglia sempre di prestare attenzione agli scarti alimentari o delle produzioni animali, non lasciandoli disponibili ai selvatici per evitare di attirarli vicino alle strutture umane. Mai cercare di alimentare volutamente un animale selvatico, nemmeno per tentare un avvistamento migliore o una fotografia.

In caso di incontri durante la guida, indicazioni di buonsenso sono il ridurre la velocità, non iniziare inseguimenti, se possibile abbassare i fari o gli abbaglianti, dando così il tempo all’animale, probabilmente già infastidito dalle luci di allontanarsi senza ulteriore stress.

Si raccomanda inoltre massima attenzione alla guida e rispetto del codice stradale evitando manovre pericolose e non consentite per cercare di vedere gli animali.

In caso di rinvenimento o incidente con animali selvatici feriti, è importante innanzitutto mantenere se stessi ed il proprio mezzo in sicurezza. Dopodiché, non avvicinarsi all’animale, in quanto ogni animale ferito può essere potenzialmente pericoloso ed avere delle reazioni improvvise. Secondo il codice della strada:

“persone coinvolte in un incidente stradale con danno a uno o più animali, hanno l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno”. Il cittadino deve segnalare l’incidente con i mezzi di segnaletica necessari e allertare i CRAS più vicini o gli Enti competenti al recupero della fauna, senza toccare l’animale ferito né improvvisare procedure veterinarie.

Allertare i Carabinieri Forestali al 112 che provvederanno a inviare la chiamata a chi di dovere.

Per le Province di Grosseto e Siena è possibile contattare “ SOS animali” al numero 3311285509

di Piattaforma locale per i grandi carnivori di Grosseto