Il cordoglio di Legambiente e Wwf per la guardia ambientale volontaria assassinata

Legambiente torna a esprimere esprime cordoglio e dolore per l’assassinio del suo socio Valerio Verri, volontario che prestava attivamente il proprio impegno come Guardia Ecologica «Valerio -. Ricorda l’associazione ambientalista – residente a Portomaggiore, da tempo svolgeva attività di vigilanza ittica e venatoria nelle zone del ferrarese, spesso in stretto collegamento con la Polizia Provinciale. E’ stato proprio durante questa sua attività di volontariato a tutela dell’ambiente nella zona del Mezzano, che si è imbattuto nell’assassino, il latitante ricercato dalle forze dell’ordine per la rapina e omicidio ai danni di un barista di Budrio. L’associazione a tutti i livelli, esprime la più forte vicinanza alla famiglia. Allo stesso modo esprime vicinanza a Marco Ravaglia il membro della Polizia Provinciale, ferito dall’assassino, nello stesso episodio. Ravaglia condivideva da tempo rapporti di stima e collaborazione con Valerio Verri».