Da Grosseto un nuovo manuale per convivere con i grandi carnivori

Tutti i documenti tecnici, articoli scientifici, tesi, realizzati sul lupo in Toscana a partire dagli anni 90

[4 Giugno 2020]

Grazie al progetto “Regional Platforms on people and large carnivores”, finanziato dalla Comunità Europea e coordinato dall’Istituto di Ecologia Applicata di Roma, in corso in diversi Stati europei (Spagna, Romania, Francia, Germania, Svezia) a Grosseto è stata avviata una piattaforma di dialogo che cerca di ridurre i conflitti tra i diversi gruppi di interesse presenti sul territorio provinciale, dovuti alla presenza del lupo e all’impatto che ha sulle attività umane.

La Piattaforma Locale Grandi Carnivori è quindi uno strumento che ha permesso ad allevatori, animalisti, cacciatori, ambientalisti, tecnici e amministratori di incontrarsi e cercare soluzioni condivise per la coabitazione, per raggiungere un equilibrio tra attività umane e biodiversità. I partecipanti si sono prefissati di portare avanti diverse azioni, alcune delle quali incentrate sulla comunicazione e sulla condivisione di informazioni, ed è per questo che sul sito della Piattaforma è stata creata una sezione apposita che raccoglie tutti i documenti tecnici, articoli scientifici, tesi, realizzati sul lupo in Toscana a partire dagli anni 90, in modo che gli stessi siano facilmente consultabili da tutti senza dover navigare tra siti differenti.

All’interno di questa sezione è possibile scaricare anche il nuovo “Manuale di campo per aziende zootecniche: le migliori soluzioni anti-predatorie”, realizzato in collaborazione con DifesAttiva. E’ uno strumento pratico, pensato appositamente per allevatori, dove sono riportati tutti gli strumenti per ridurre il rischio predatorio e migliorare le tecniche di prevenzione.

La struttura è schematica, corredata da molte immagini esplicative, rilegato a spirale per essere più maneggevole.

La prima parte è focalizzata sulle recinzioni mentre la seconda sul cane da protezione del bestiame, mentre nella sezione finale è presente una pratica tabella per valutare il funzionamento degli strumenti. E’ presente anche una scheda prodotta da DifesAttiva per effettuare i test comportamentali sul cane e valutarne l’affidabilità.

Le attività della Piattaforma di Grosseto sono aggiornate costantemente anche sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/piattaformagrandicarnivori