Dalla Germania a Orbetello, è partita la migrazione guidata dall’uomo degli ibis eremita (VIDEO)

È un anno da primato, con «il numero più alto di esemplari mai impegnato» in questo viaggio straordinario

[17 agosto 2017]

Dal Lago di Costanza in Germania ad Andelsbuch, in Austria, è stata la prima tappa – 88 chilometri, percorsi in circa due ore di volo – della quarta migrazione guidata dall’uomo degli ibis eremita, che si sta compiendo in questi giorni in direzione dell’Oasi di Orbetello, in Toscana: «Quest’anno la migrazione è da primato – spiegano dal Parco Natura Viva, unico partner italiano del progetto europeo per la reintroduzione di questa specie migratoria – tutti i piccoli nati allo zoo di Rosegg nell’aprile scorso hanno superato i 3 mesi di addestramento al volo e in 31, lunedì hanno concluso la prima tappa della 4° migrazione guidata dall’Uomo degli ibis eremita, che dalla Germania li condurrà verso le temperature miti dell’Italia». Oggi si riparte per prendere quota sulle Alpi, una tappa impegnativa.

A percorrerla, insieme ai 31 ibis eremita, ci sono «Anne e Corinna, le due mamme adottive che come sempre, ad una manciata di ore dalla schiusa hanno cominciato a prendersi cura di loro in via esclusiva. Si tratta di due veterane che dal 2014 conducono giovani di ibis eremita a bordo di un ultraleggero a motore fino in Toscana, lungo la rotta di svernamento». Quella del 2017 è una migrazione da record: non c’è mai stato un numero così alto di ibis da guidare.

Insieme stanno percorrendo 1000 chilometri, scanditi in 5 o 6 tappe. Una volta arrivati a Orbetello avranno compiuto per la quarta volta dall’inizio del progetto europeo per la reintroduzione in natura dell’ibis eremita “Reason for hope”, l’impresa di insegnare la rotta verso il clima mite dell’Italia ad una specie migratoria estinta in Europa dal XVII secolo. In primavera – spiegano dal Parco – quando sarà il momento di rientrare nei quartieri invernali di Germania e Austria, gli ibis eremita saranno in grado di percorrere la propria strada in senso inverso, autonomamente e senza più bisogno dell’aiuto dell’uomo.