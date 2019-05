Dune di Lacona, nuovo intervento per ripiantare i gigli di mare dopo la mareggiata di aprile

Ripiantati 99 gigli, secondo intervento in pochi mesi

[3 Maggio 2019]

Non è la prima volta che grazie al contributo dei volontari del gruppo “Lacona Beach Supporters” coordinati del personale tecnico del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, si lavora per tutelare il prezioso ecosistema delle dune di Lacona.

I Lacona Beach Supporters spiegano che «La mareggiata di alcuni giorni fa ha eroso (in alcuni tratti) altri 20-40 cm di dune, scalzando un certo numero di gigli di mare e altre piante. In collaborazione con i Parco Nazionale Arcipelago Toscano abbiamo raccolto 99 bulbi e li abbiamo insabbiati in zone delle dune privi di vegetazione (ex stradelli). E’ stato così possibile recuperare queste piante senza recare disturbo ad altra vegetazione».

Al Parco Nazionale ricordano che «già lo scorso 29 ottobre il sistema di protezione dunale realizzato con il finanziamento del progetto Resto con Life e diverse aree delle dune furono pesantemente danneggiati da una fortissima mareggiata; solo grazie ai volontari centinaia di bulbi di giglio di mare furono salvati e rimessi in loco. L’emergenza si è ripresentata a seguito della mareggiata di fine aprile che ha scalzato diverse piante, lasciando tra l’altro molti gigli divelti sulla spiaggia. Gli stessi operatori si sono rimessi all’opera e quasi 100 gigli di mare sono stati raccolti, interrati e monitorati per verificare l’effettivo attecchimento».