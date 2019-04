Ecco l’albero tropicale più alto del mondo (VIDEO)

Vive nel Sabah. Gli scienziati malesi e britannici lo hanno scoperto, scalato e descritto

[8 Aprile 2019]

Un team di scienziati britannici e malesi ha scoperto l’albero tropicale più alto del mondo, e forse la più alta pianta da fiore, che misura oltre 100 metri di altezza, steso sarebbe più lungo di un campo campo di calcio.

Il team ha scoperto l’albero nella Danum Valley Conservation Area del Sabah, nel Borneo malese e ha cominciato a esplorare questa vera e propria montagna vivente per capire meglio come gli alberi possono crescere così alti e cosa impedisce loro di diventare ancora diventare più alti.

L’albero. Al quale è stato dato il nome di “Menara”, “torre” in malese, è un Yellow Meranti (Shorea faguetiana), della famiglia Dipterocarpacae che domina foreste pluviali del Sud-est asiatico. Anche gli alberi che detenevano i precedenti record di altezza erano in gran parte del genere Shorea ed erano stati trovati nella stessa regione, compreso quello che aveva il precedente record assoluto e che vive anche lui nella Danum Valley Conservation Area .

Menara era stato individuato per la prima volta nel 2018 da un team di ricercatori dell’università di Nottingham, guidati da Boyd, che avevano utilizzato un sistema di rilevamento Light Detection and Ranging Survey (LiDAR) ad impulsi laser. I ricercatori dell’università di Oxford della Southeast Asia rainforest research partnership (Searrp) sono arrivati nell’area dove vive Menara nell’agosto 2018 per condurre scansioni 3D ad alta risoluzione e riprese con un drone, ricavando immagini straordinarie in 3D di questo incredibile albero. A gennaio, un alpinista locale, Unding Jami di Searrp Sabahh, ha scalato l’albero per misurare la sua altezza con un metro a nastro; arrivando a 100,8 metri, facendo così di Menara probabilmente la pianta da fiore più alta sulla Terra, battendo il precedente record di un eucalipto della Tasmania.

Jami ricorda: «E’ stata una scalata spaventosa, molto ventosa, perché gli alberi più vicini sono molto lontani. Ma onestamente la vista dall’alto è stata incredibile. Non so cosa dire tranne che è stato molto, molto, molto sorprendente!»

Gli scienziati britannici dicono che «Escludendo le radici, Menara pesa 81.500 kg, o più del peso massimo al decollo di un Boeing 737-800. Nella sua chioma di 40 metri di larghezza si trova solo il 5% della sua massa, mentre il 95% è nel suo tronco. Lo stelo è molto dritto, con il centro di massa a 28 m dal suolo e spostato solo di 0,6 m dall’asse verticale centrale, suggerendo che l’albero è altamente simmetrico e ben bilanciato nonostante sia situato su un terreno in pendenza in una valle riparata».

La domanda che si fanno all’università di Oxford è: «Quindi, questo albero è vicino ai suoi limiti in termini di quanto alta può crescere una pianta? Alexander Shenkin, il ricercatore dell’Università di Oxford che ha condotto le scansioni 3D, è interessato all’architettura degli alberi e a ciò che limita le loro altezze, risponde: «La giuria deve ancora decidere su quel che impedisce agli alberi di crescere sempre più alti. La nostra analisi della struttura dell’albero suggerisce che Menara è molto lontano dal piegarsi sotto il suo stesso peso, ma potrebbe essere vulnerabile a una rottura provocata dal vento. La sua posizione in una valle riparata lo protegge un po’ e probabilmente lo aiuta a raggiungere altezze così estreme. Ci possono anche essere altri fattori, come la sfida di succhiare acqua fino a 100 m su un albero che limita l’altezza massima degli alberi a foglia larga a circa 100 m».

Ma in giro per il Borneo potrebbero esserci alberi ancora più alti? Per Yadvinder Malhi, che dirige il laboratori di Oxford che ha studiato la struttura 3D dell’albero, «Là fuori ci potrebbero ancora essere alberi più ancora da scoprire, tuttavia date le prove che abbiamo trovato sui vincoli meccanici causati dal vento, è improbabile che un qualsiasi nuovo albero sarebbe molto più alto. Ma è probabile che la più alta pianta fiorita esistente resti ancora da scoprire da qualche parte nelle foreste del Borneo. La scoperta di questo albero straordinario fornisce un ulteriore riconoscimento e impulso agli sforzi per conservare queste magnifiche foreste pluviali a alta biodiversità e da record».

Glen Reynolds, di Searrp, che ha supervisionato gran parte della ricerca, conclude: «Negli ultimi 10 anni il dipartimento forestale del Sabah ha progressivamente esteso la sua protezione su diverse centinaia di migliaia di ettari di foresta nelle vicinanze della Danum Valley Conservation Area, che ora è circondata su tutti i lati da aree integralmente protette. Il governo del Sabah si è inoltre impegnato, entro il 2025, ad aumentare l’estensione delle foreste protette al 30% della superficie terrestre dello Stato. Questi investimenti aiuteranno a garantire il futuro di questo territorio di giganti».