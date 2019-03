Falco pescatore, evento eccezionale alla Diaccia Botrona: 4 uova per Pochaontas

Una covata straordinaria per la femmina di falco pescatore. Grosso successo del progetto di reintroduzione

[29 Marzo 2019]

Un evento davvero eccezionale nella riserva naturale regionale della Diaccia Botrona (Castiglione della Pescaia, Grosseto): una femmina di falco pescatore (Pochaontas) ha deposto 4 uova. È un evento possibile per la specie, infatti il range conosciuto è di 1-4 uova, ma la deposizione del quarto uovo è un fatto estremamente raro.

Il falco pescatore (Pandion haliaetus) ha ripreso a nidificare in Italia nel 2011 dopo 43 anni, grazie al progetto di reintroduzione portato avanti dal Parco regionale della Maremma in collaborazione con il parco regionale della Corsica.

Da allora fino allo scorso anno si sono verificate 18 nidificazioni (8 al Parco regionale della Maremma, 9 nella riserva naturale della Diaccia Botrona, con 2 coppie e 1 nell’oasi Wwf di Orbetello lo scorso anno).

Per dare un idea della particolarità dell’evento di quest’anno il numero medio di uova deposte nelle 18 nidificazioni è stato di 2,55 (già piuttosto elevato in assoluto), in un caso ne è stato deposto uno solo, in tre casi 2 e in 14 casi 3.

Queste osservazioni dettagliate sono possibili grazie al sistema di telecamere istallate nei nidi e che consentono anche di ricavare immagini eccezionali come quelle delle foto, senza arrecare alcun disturbo agli animali in fase riproduttiva. Adesso sarà molto interessante vedere quante delle quattro uova si schiuderanno. Infatti se è rara la deposizione del quarto uovo la sua schiusa avviene secondo Poole (Poole, A.F. (1989). Ospreys: a Natural and Unnatural History. Cambridge University Press. Cambridge: pp. 246) con una probabilità compresa tra il 40 e il 69% dei casi.

Ancor più raro è che il quarto giovane nato arrivi all’involo, sempre secondo Poole la probabilità è del 27%.

Abbiamo da aspettare un quarantina di giorni da oggi e, grazie alle telecamere avremo tute le risposte.

di Giampiero Sammuri