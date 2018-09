Festival del Camminare: le passeggiate elbane del Parco nazionale Arcipelago Toscano

“Trail –watching” Camminare senza fretta lungo i sentieri panoramici del Parco Nazionale Arcipelago Toscano con escursioni gratuite con la guida dal 22 settembre al 7 ottobre 2018

[6 settembre 2018]

L’estate è volata e il caldo comincia a darci tregua, il periodo migliore per le camminate all’aria aperta. Il Festival del camminare autunnale dà appuntamento agli amanti della vacanza relax con passeggiare nel verde, nella bellezza del Parco dell’Arcipelago Toscano. Un invito ad immergersi nelle atmosfere settembrine elbane, ricche di colori, degustazioni, vendemmie e castagne, un’occasione allettante a vantaggio del nostro benessere fisico, nella calma dell’isola dopo la affollata stagione balneare.

Si può scegliere tra percorsi nella natura profumata dalla macchia mediterranea e ammirare, lungo i sentieri costieri, le altre isole sorelle in lontananza. Scoprire le vie del granito e dei caprili o i percorsi minerari per giungere alla vecchia ferrovia o alla miniera sotterranea di Monte Calamita e della galleria del Ginevro, o ancora al Cantiere del Vallone passando per la spiaggia dell’Innamorata. Percorrere la strada costiera che collega Rio Marina alla piccola frazione di Cavo, immersi nei colori e nella suggestione delle antiche miniere del ferro. Oppure passeggiare nel borgo dei minatori di Capoliveri con i caratteristici vicoli e fare visita del Museo del Mare e ai preziosi reperti del Tesoro del relitto del Polluce. Nello stesso periodo del Festival, di grande interesse il progetto “Marciana Borgo d’arte”, una rassegna di eventi che da giugno e per tutto il mese di settembre offre mostre fotografiche o di arte contemporanea e concerti; e la ormai famosa Festa dell’Uva nel Comune di Capoliveri nel primo week end di ottobre.

Il programma del Festival disponibile online sul sito www.tuscanywalkingfestival.it o sul sito del parco a questo link http://www.islepark.it/visitare-il-parco/festival-del-camminare

Le escursioni e le attività proposte durante il Festival del Camminare sono gratuite, eventuali quote di partecipazione, ove previste, sono indicate nel dettaglio del programma

Per avere info e per prenotazioni chiamare nfo Park tel. 0565 908231 o scrivere alla mail: info@parcoarcipelago.info

Ecco il programma dettagliato:

22 settembre

Elba occidentale

Sant’Andrea e La Cala

Percorso nella natura tra macchia mediterranea e sentieri costieri, da Sant’Andrea alla Cala attraversando un territorio dove macchie e leccete hanno coperto i pendii un tempo coltivati a vigneto, di cui rimangono alcuni palmenti. Raggiungiamo Maciarello e la Cala, rientrando su uno splendido percorso costiero.

Trekking minerario alla vecchia ferrovia

Escursione pomeridiana alle Miniere di Calamita e al Cantiere del Vallone passando per la spiaggia dell’Innamorata; possibilità di raccolta di piccoli campioni di mineralizzazioni varie sia del rame che del ferro. Visita al Museo della Vecchia Officina con piccola ma gustosa degustazione.

Ritrovo: ore 14 Innamorata, parcheggio della spiaggia.

Durata: 5 ore – Difficoltà: medio-facile

25 settembre

Elba occidentale

La Sughera

Si parte da Pomonte salendo molto decisamente verso la sommità di monte, tra i profumi della macchia alta. Arrivati sulla sommità, attraverseremo il pendio di Monte Cenno dal quale potremmo ammirare in lontananza il profilo di Pianosa, e di Montecristo. Iniziamo poi a scendere verso il pianoro della Sughera e da qui arriveremo a Fetovaia. Alla fine del percorso gli albergatori ci accoglieranno con una merenda al Pino Solitario.

Ritrovo: ore 9.30 Fetovaia, trasferimento a Pomonte con bus navetta. Difficoltà: medio-impegnativo – Durata: 5 ore

28 settembre

Elba orientale

Il borgo dei minatori e i tesori del Polluce

L’antico borgo di Capoliveri è arrivato a noi perfettamente conservato grazie ad una bella fanciulla, la Vantina, che convinse Napoleone a non distruggere il paese per gli sgarbi subiti; alla fanciulla è dedicata oggi una graziosa piazzetta. Visitiamo il borgo medievale con i caratteristici vicoli e scopriremo il centro antico dei minatori. In prossimità della piazza principale, ci immergeremo nell’atmosfera di una straordinaria storia, impreziosita dai suoi tesori, con la visita del Museo del Mare e dei preziosi reperti del Tesoro del relitto del Polluce.

Ritrovo: ore 17.00 Capoliveri Piazza del Cavatore

Durata: 2 ore – Difficoltà: facile

29 settembre

Elba occidentale

Colle e Patresi

Andremo insieme alla scoperta delle calette selvagge e nascoste della parte più occidentale dell’Elba. Piccoli borghi, immersi nei profumi della macchia mediterranea, dove si respira aria di casa, dove il tempo si è fermato e la confusione non arriva. Dove tra profumi di erbe e di salsedine, il tramonto si può ammirare tutte le sere!

Ritrovo ore 10,00 Colle d’Orano

Durata ore 4 – Difficoltà: medio

30 settembre

Elba orientale

Le miniere di Rio

La strada costiera che collega Rio Marina alla piccola frazione di Cavo era segnata, al tempo in cui l’attività di estrazione del ferro era fiorente, da molti attracchi e pontili per la caricazione del minerale. Percorreremo le vecchie strade minerarie, immersi nei colori e nella suggestione delle antiche miniere del ferro per giungere a Rio Marina.

Ritrovo: ore 10 Centro visite del Parco Minerario Rio Marina

Durata: 5 ore – Difficoltà: medio

30 settembre

La Via dei Caprili

Da Marciana, spettacolare percorso in direzione Chiessi. Lungo il percorso potremo visitare i numerosi Caprili che l’associazione marcianese Pedalta ha riportato ad antico splendore, liberandoli dalla vegetazione e dai segni del tempo. Incontreremo gli insediamenti di Campo al Castagno e del Capepe, per proseguire col Caprile della Tavola, di Natalino e quelli della Tabella. All’arrivo piccola merenda a base di tipicità elbane.

Ritrovo: ore 9:00 Chiessi.

Durata: 7 ore

Difficoltà : impegnativa

4 ottobre

XVIII Giornata Mondiale della Biodiversità

Con la collaborazione della World BiodiversityAssociation (WBA). Una giornata rivolta ai cittadini e agli studenti delle isole toscane con la partecipazione di naturalisti impegnati nello studio e nella conservazione della biodiversità del pianeta. Durante la giornata verrà presentato il Catalogo della curculionidofauna del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

6 ottobre

Elba orientale

Al centro della terra

Trekking minerario alla scoperta delle miniera sotterranea di Monte Calamita. Visita alla suggestiva galleria del Ginevro (quota 6 m s.l.m., temperatura interna 18°C). All’interno sarà possibile raccogliere piccoli campioni di mineralizzazioni del ferro. Trasferimento da Capoliveri a/r con bus navetta. Degustazione prodotti locali al Museo della Vecchia Officina.

Ritrovo: ore 9 Capoliveri, Piazza del Cavatore

Durata: 4 ore – Difficoltà: medio

7 ottobre

Elba occidentale

Le Macinelle

San Piero, uno dei due piccoli borghi collinari affacciati sulla piana di Marina di Campo, è il punto di partenza della prima tappa verso la pieve di San Giovanni. Da qui raggiungiamo Piane del Canale dove si apre lo scenario della montagna di granito e della costa meridionale dominata dal grande monolite di Pietra Murata. Dopo aver oltrepassato le Macinelle e il Colle della Grottaccia iniziamo la lunga discesa verso Pomonte.

Durata: 7 ore – Difficoltà: impegnativo