Giornata mondiale dell’ambiente: foreste al macello

Greenpeace: importiamo carne responsabile della distruzione dell’Amazzonia

[5 Giugno 2020]

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, Greenpeace ha lanciato il rapporto “Foreste al macello II”, che denuncia quanto accade nell’Amazzonia brasiliana e svela il legame nascosto tra deforestazione e produzione di carne,.

Il parco statale Ricardo Franco, istituito in Brasile nel 1997, si estende su 158 mila ettari (una superficie superiore all’estensione della città di Roma) al confine tra lo Stato brasiliano del Mato Grosso e la Bolivia, dove si incontrano l’Amazzonia, il Cerrado, la savana più ricca di biodiversità del Pianeta e il Pantanal, la più grande zona umida del mondo. Si tratta quindi di un’area che ospita una biodiversità eccezionale che include 472 specie di uccelli e numerosi mammiferi in via di estinzione, come il formichiere gigante. Nonostante la sua importanza, il parco non è mai stato adeguatamente protetto e nel corso degli anni il 71% della sua estensione è stato occupato da 137 aziende agricole, che hanno creato pascoli a scapito della foresta. Il rapporto esamina le attività dell’azienda agricola Paredão – insediatasi all’interno del parco quando era già stata istituita l’area protetta – accusata di «spostare i capi allevati fuori dal parco prima di venderli, in modo da nascondere il legame con le aree deforestate illegalmente».

Secondo le indagini di Greenpeace, «Tra aprile 2018 e giugno 2019, l’azienda Paredão ha venduto quattromila capi all’azienda Barra Mansa, che si trova fuori dai confini del Parco. Barra Mansa rifornisce le principali aziende di lavorazione della carne del Brasile: JBS, Minerva e Marfrig, che a loro volta esportano in tutto il mondo, Italia inclusa. Nel nostro paese, tra aprile 2018 e giugno 2019, sono arrivate così oltre duemila tonnellate di carne, destinate a grossisti che riforniscono la ristorazione e la grande distribuzione».

Martina Borghi, della campagna foreste di Greenpeace Italia, spiega che «La catena di approvvigionamento che porta la carne brasiliana sul mercato europeo è contaminata da attività illegali: sulle nostre tavole arrivano prodotti responsabili della distruzione di ecosistemi di grande importanza per la salute del Pianeta. Sfortunatamente, ciò che accade nel parco Ricardo Franco non è un caso isolato: situazioni simili sono comuni in molte aree dell’Amazzonia brasiliana. Impossibile al momento per chi acquista capi o carne da questa terra garantire una filiera priva di deforestazione e accaparramento delle terre».

Dal rapporto emerge che «I consumi nell’Unione europea sono legati al 10% della deforestazione globale, che avviene prevalentemente al di fuori dei confini comunitari. Per garantire che i cittadini europei non siano complici inconsapevoli della distruzione di foreste fondamentali per il Pianeta, come l’Amazzonia, Greenpeace chiede alla Commissione europea di presentare rapidamente una normativa che garantisca che carne e altri prodotti, come la soia, l’olio di palma e il cacao, venduti sul mercato europeo, soddisfino rigorosi criteri di sostenibilità e non siano legati alla distruzione o al degrado degli ecosistemi naturali e alle violazioni dei diritti umani».

Secondo l’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nel 2019 la deforestazione in Amazzonia è aumentata del 30% rispetto al 2018, colpendo il 55% delle unità di conservazione (aree protette come il parco Ricardo Franco) e il 62% delle terre indigene. Per Greenpeace, «Quest’anno la situazione sembra destinata a peggiorare: tra gennaio e aprile gli allarmi deforestazione sono aumentati del 62% e all’interno delle unità di conservazione questo aumento ha già raggiunto il 167% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso».

La Borghi conclude: «Se vogliamo combattere la crisi climatica in corso, proteggere la biodiversità, rispettare i diritti umani ed evitare l’emergere di nuove pandemie, dobbiamo fermare la deforestazione, iniziando a produrre e consumare meno carne. Il primo passo per multinazionali e governi dev’essere l’impegno a interrompere le relazioni commerciali con chi distrugge biomi essenziali per le persone e il Pianeta».