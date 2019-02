Gli Stati generali del Matese fanno tappa in Campania

Oggi a Telese Terme, domani a Fontegreca per discutere del futuro del Parco Nazionale

[8 Febbraio 2019]

Con due convegni a Telese Terme (Bn), l’8 Febbraio alle ore 16.30 sul turismo attivo e sostenibile, e il 9 Febbraio alle 9.30 a Fontegreca (Ce)per discutere di agricoltura e zootecnia, i circoli di Legambiente Valle Telesina e Piedimonte Matese organizzano altre due tappe in Campania degli Stati Generali del Matese, la campagna dell’associazione ambientalista per promuovere la partecipazione e la conoscenza dei cittadini sulle opportunità derivanti dall’istituzione del Parco nazionale del Matese,

La presidente di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato, spiega che si tratta di «Due appuntamenti in Campania degli Stati Generali del Matese a cui seguiranno altre iniziative per migliorare la consapevolezza che il Parco nazionale del Matese è una opportunità vera per il territorio. Una opportunità che però deve essere compresa fino in fondo dai cittadini e dalle comunità locali attraverso momenti di partecipazione e discussione come queste che servono a capire cosa fanno i parchi e conoscere le buone pratiche messe in campo dalle aree protette. Per questa ragione gli incontri continueranno anche in altri territori e siamo disponibili a collaborare con le amministrazione locali e con tutti i soggetti interessati che, con il nostro contributo, intendono informare e discutere correttamente del Parco nazionale del Matese».

Il convegno di oggi a Telese Terme affronta il tema del turismo attivo e sostenibile e il turismo del benessere nelle aree protette, mentre al convegno di domani a Fontegreca (Ce) presso l’Auditorium Comunale si parlerà di agricoltura, foreste e zootecnia, alla presenza di rappresentanti di aree protette, associazioni ed enti di ricerca e con il patrocinio delle due amministrazioni comunali di Telese e Fontegreca.

Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente, conclude: «La nostra mobilitazione per il Parco nazionale del Matese, iniziata nel 2014, ha avuto – spiega come primo esito l’approvazione dell’emendamento alla legge di bilancio del 2018 (Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 – commi 1116,1117,1118) che prevede la nascita del Parco, e gli appuntamenti che stiamo organizzando in questi mesi giungono dopo gli incontri organizzati dal Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni Molise e Campania in cui sono stati resi pubblici i risultati degli studi ambientali, predisposti dall’Ispra. Studi che hanno individuato l’areale di valenza ambientale del Matese meritevole di rientrare nel perimetro del Parco nazionale, da cui scaturirà in seguito la perimetrazione definitiva dell’area protetta su cui le amministrazioni locali e le regioni si dovranno esprimere e aderire in maniera consapevole e in maniera rapida anche per non disperdere altro tempo ed occasioni di sviluppo sostenibile per il territorio matesino».