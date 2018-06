Goletta Verde all’Elba, e Marciana Marina diventa per 5 giorni la capitale italiana del mare

Arrivo il 25 giugno. Dal 27 al 29 giugno /SEIF/

[19 giugno 2018]

Oloferne, Goletta Verde 2018, parte il 22 giugno dalla Liguria e la prima tappa della sua crociera intorno all’Italia sarà il più piccolo Comune dell’Isola d’Elba e della Toscana, Marciana Marina, dove è previsto un nutrito programma di iniziative e dove la storica imbarcazione ambientalista il 27 giugno inaugurerà /SEIF/ Seif Essence International Festival, tre giorni di giochi, dibattiti, spettacoli organizzati da Acqua dell’Elba con il patrocinio di Legambiente, Accademia delle Belle Arti di Brera, Università IULM, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Regione Toscana e che vede come Media Partner Radio Montecarlo.

Goletta Verde torna ad ormeggiarsi al Porto e al Moletto del Pesce di Marciana Marina dopo la battaglia e i blitz contro quello che gli ambientalisti definirono il progetto “ecomostro”, ma i problemi da affrontare sono molti e si assommano lungo la costa e al largo di uno dei Paesi più belli della costa toscana: macro e micro plastiche che ormai, anche grazie all’opera di denuncia e divulgazione degli ambientalisti sono diventate un pericolo riconosciuto di cui tutti discutono, la necessità di migliorare la depurazione delle acque reflue per rispettare le Direttive europee e per dare all’economia turistica la massima qualità alla quale l’Elba può ambire, l’erosione costiera e la difesa della fauna di un mare splendido e ancora vibrante di vita, il cui simbolo è ormai la tartaruga marina che nell’estate del 2017 ha nidificato a Marina di campo, tra due affollati stabilimenti balneari, dando vita alla nascita record di 107 piccole tartarughine.

Di tutto questo parleranno Goletta Verde e /SEIF/ dal 25 al 29 giugno e lo faranno con iniziative concrete, a cominciare da Vele Spiegate, i campi di volontariato velici che per tutta l’estate, come già successo nel 2017, partiranno proprio da Marciana Marina per poi toccare le spiagge più appartate e nascoste dell’Elba e dell’intero Arcipelago Toscano per continuare un lavoro di pulizia e ricerca scientifica che vede coinvolte anche Enea ed Università di Siena.

«La tappa all’Isola d’Elba è come sempre densa di iniziative e suggestioni – spiega il portavoce di Goletta Verde Davide Sabbadin – E quest’anno con /SEIF/ si inaugura, grazie anche alla sensibilità di un’azienda come Acqua dell’Elba, un discorso di grande respiro sul mare, i suoi problemi e le sue meraviglie che potrà che potrà continuare anche in futuro. Marciana Marina sarà per qualche giorno la piccola capitale italiana del mare e ringraziamo la Capitaneria di Porto, l’amministrazione comunale, il Circolo della Vela di Marciana Marina, gli altri operatori portuali e la Pro Loco per l’accoglienza e la disponibilità. Il programma delle giornate sarà molto intenso: si inizia il 25 giugno con il workshop Pelagos Plastic Free organizzato insieme al Santuario Internazionale dei Mammiferi Marini e al quale speriamo di vedere la partecipazione degli amministratori comunali elbani che hanno firmato la Carta del Santuario Pelagos, di ESA e degli operatori del mare; Il 26 giugno prende il via Vele Spiegate organizzata insieme agli amici di Diversamente Marinai e per la prima volta ci saranno interventi in tutte le spiagge di un singolo Comune; il 27 giugno ci sarà la presentazione degli attesi dati sui prelievi realizzati dai tecnici di Goletta Verde in Toscana. Ma durante le tre giornate di permanenza di Goletta Verde a Marciana Marina ci saranno anche momenti di convivialità, giochi per i bambini, visite alla Goletta Verde. Insomma, ci sarà da discutere e riflettere, ma anche da divertirsi, anche nei giorni successivi con le iniziative di /SEIF/».

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DI GOLETTA VERDE A MARCIANA MARINA:

25, 26 e 27 giugno

Goletta Verde di Legambiente a Marciana Marina, Molo del Pesce

Lunedì 25 giugno

Arrivo della Goletta Verde a Marciana Marina

Ore 18.00: Moletto del Pesce

Marciana Marina,

Workshop Progetto PelagosPlastic Free:

Buone pratiche per migliorare la governance dei rifiuti e combattere il marine litter

Moletto del Pesce, Marciana Marina.

Partecipano: Davide Sabbadin, portavoce Goletta Verde; Gabriella Alllori, Sindaco di Marciana Marina; Diversamente Marinai e i volontari di Vele Spiegate; Sono invitati: amministratori pubblici, ESA, operatori del mare, Associazioni di categoria e del volontariato

A seguire aperitivo Cuore Mediterraneo, a base di prodotti tipici, in collaborazione con Ricrea

Visite a bordo

Martedì 26 giugno

Lancio del progetto Vele Spiegate e di /seɪf/ Sea Essence International Festival Marciana Marina – Isola d’Elba

ore 11.00: Molo di Marciana Marina, saranno presenti:

Davide Sabbadin, portavoce Goletta Verde; Marco Marmeggi, Presidente Diversamente Marinai; Umberto Mazzantini, Legambiente Arcipelago; Gabriella Alllori, Sindaco Marciana Marina; Capitaneria di Porto; Parco Arcipelago toscano; Acqua dell’Elba; Assovetro; Sammontana; Novamont; Esaom; Esa; Regione Toscana; Università di Siena; Enea

A seguire uscita in barca con la Goletta Verde di Legambiente, Manu di Diversamente Marinai e i giovani volontari del progetto Vele Spiegate, con pulizia della Spiaggia della Cala.

Ore 18.00: Visite a bordo

Mercoledì 27 giugno

Conferenza Stampa sui dati raccolti dalla Goletta Verde

Ore 11.30:Molo di Marciana Marina,presentazione dei risultati delle analisi dei tecnici di Goletta Verde sulla qualità delle acque in Toscana

Saranno presenti: Davide Sabbadin, portavoce Goletta Verde; Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana; Umberto Mazzantini, Legambiente Arcipelago Toscano; Gabriella Allori Sindaco di Marciana Marina

/seɪf/ Sea Essence International Festival Marciana Marina – Isola d’Elba

le iniziative di Mercoledì 27 giugno

Ore 10.00 Attività di Vele Spiegate in una delle spiagge del comprensorio sede del Festival.

L’attività verrà seguita in diretta da Tele Elba e “ripresa in 360°” da Federico Debetto, Google Maps Street View summit speaker 2018 e relatore SEIF

Sarà presente all’evento l’artista italo argentino Pablo Massa che userà parte dei rifiuti raccolti per realizzare una scultura. L’opera sarà esposta nella sala Telemaco Signorini dal 5 al 10 Agosto 2018 durante una sua mostra personale intitolata “Buriana”. L’evento sarà sponsorizzato da Acqua dell’Elba. Pablo, eterno provocatore e comunicatore, tenterà di attirare l’attenzione del pubblico e sensibilizzarlo sulla salvaguardia del mare, tema conduttore delle sue opere.

Ore 15.00 – 17.00:

Visita guidata di Goletta Verde, per l’occasione ancorata nel porto di Marciana Marina;

Progetto artistico “Arte e Scienza”. Avvio della costruzione “dal vivo” di una balenottera comune in cartapesta sulla spiaggia di Marciana Marina a cura di Nadia Repetto e Maurizio Wurtz;

Laboratorio “Mammiferi Estremi”. Laboratorio-puzzle per bambini sull’evoluzione delle arti nelle varie specie con particolare attenzione ai cetacei. A cura di Francesco Perucco e Giacomo Luperini . Legambiente

Ore 18.00 – 20.00

Apero/seɪf/ – Le radici marine dell’Europa: la tutela della bellezza del mare; la valorizzazione della sua cultura. L’identità europea è profondamente segnata dalla storia e dalla cultura del mare. Il futuro dell’Europa è legato a doppio filo alla tutela del mare e della sua bellezza e alla valorizzazione e promozione della sua cultura.

Introduzione

Saluti da parte degli organizzatori, dei partner e delle istituzioni.

Lo stato dei mari 2018. Interviene Vanessa Pallucchi, Vicepresidente Nazionale Legambiente

Amare il mare: tutelare e promuovere il mare esaltando la sua storia e la sua bellezza

Il Mar Mediterraneo dal punto di vista storico e culturale. Il caso della Rotta dei Fenici, itinerario culturale internazionale del Consiglio d’Europa sul tema del dialogo interculturale mediterraneo e dal 2016 Itinerario di interesse della Organizzazione Mondiale del Turismo. Interviene Antonio Barone, direttore de “La Rotta dei Fenici”;

Le plastiche, la sfida di oggi

Tartalove Legambiente, progetto per la sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento delle acque e delle plastiche focalizzata sulla protezione delle tartarughe marine. Interviene Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde

Arcipelago Pulito, progetto per la raccolta delle plastiche del mare avente come protagonisti i pescatori. Progetto avviato da UniCoop Firenze con la partecipazione di Regione Toscana e Legambiente. Interviene Giovanna Pizzichillo, Cooperativa CFT, rappresentante di Arcipelago Pulito.

Conclusioni

Gianni Anselmi – Consigliere Regione Toscana, Presidente Seconda Commissione e Componente Commissione istituzionale per la ripresa economico-sociale della Toscana costiera.

Dibattito a seguire

Modera Maurizio di Maggio, giornalista, conduttore di Radio Monte Carlo

Ore 21.00 – 23.00

Live/seɪf/ – cine/seɪf/ – The best of Aqua Film Festival 2018. I migliori cortometraggi e i migliori corti vincitori di Aqua Film Festival 2018, primo e unico festival cinematografico incentrato sull’Acqua. Presenta Eleonora Vallone