Grossa sorpresa nell’Oman: una sottospecie di geco sono in realtà 14 specie sconosciute

Le montagne dell’Al Hajar sono un hot spot di biodiversità criptica

[3 marzo 2017]

Il numero totale delle specie che vivono sulla Terra è ancora sconosciuto, sia perché sul nostro pianeta ci sono luoghi ancora inaccessibili agli esseri umani, come le profondità oceaniche, sia perché ci sono numerose specie “criptiche”, cioè specie morfologicamente molto simili, apparentemente identiche a occhio nudo. Ma quel che ha scoperto un team di ricercatori catalani e omaniti nel tentativo di comprendere meglio la biodiversità del pianeta è davvero sorprendente.

Pur essendo uno dei rettili più abbondante dell’Arabia meridionale, il Pristurus rupestris rupestris, un piccolo geco che vive nelle montagne dell’Al Hajar, nell’Oman, e che ha un areale di meno di 25.000 km2, è sempre stato considerato una singola sottospecie morfologicamente uniforme. Ma le cose sono sorprendentemente cambiate con il recente studio “Diversification in arid mountains: biogeography and cryptic diversity of Pristurus rupestris rupestris in Arabia”, pubblicato su Journal of Biogeography da Joan Garcia-Porta, Salvador Carranza e Marc Simo-Riudalbas dell’Institut de biologia evolutiva Csic-Universitat Pompeu Fabra di Barcellona, e da Michael Robinson del Dipartimento di biologia del College of science della Sultan Qaboos University di Mascate, la capitale dell’Oman. I 4 ricercatori hanno infatti scoperto che quella che doveva essere una sottospecie in realtà sono probabilmente ben 14 specie diverse.

Lo studio analizza la biodiversità criptica delle montagne dell’Al Hajar nel sud-est della penisola arabica. Questa catena montuosa è la più isolata di tutta l’Arabia e al tempo stesso è formato da piccoli gruppi montuosi separati l’uno dall’altro. Questa la rende una delle regioni più ricche di biodiversità dell’area, con numerose piante e animali endemici, tra i quali spiccano più di 18 specie di rettili. «Le montagne dell’Al Hajar sono un importante serbatoio di biodiversità, dove molte delle specie hanno adattamenti interessanti a condizioni estreme», dicono i ricercatori..

Uno dei rettili più abbondanti dell’Al Hajar è il geco Pristurus rupestris rupestris , un piccolo rettile diurno che regola la sua temperatura con il sole e che comunica attraverso complessi movimenti della coda. Essendo un animale molto comune nella zona, nessuno si è mai preoccupato del suo stato di conservazione. Ma i nuovi dati genetici suggeriscono che rappresenta in realtà un complesso di specie criptiche. I ricercatori evidenziano che «Grazie a questo studio, sono state identificate fino a 14 specie all’interno di quella che era stata finora considerata la sottospecie P. r. Rupestris . Tutte queste specie vivono in una zona più piccola della Catalogna e hanno un’origine molto antica. I risultati dimostrano che la diversificazione è iniziata circa 15 milioni di anni fa e che ha accelerato negli ultimi 5 milioni di anni quando le montagne sono cresciute tra i 200 ei 500 metri e hanno separato le diverse popolazioni in diversi sottogruppi. Al momento della separazione, questi sottogruppi si sono evoluti in modo indipendente, ma conservando il loro aspetto esterno». Simo-Riudalbas aggiunge: «Il fatto che queste specie mantengano una morfologia molto simile è dovuto al fatto che condividono un habitat simile in condizioni estreme e di cui sono ben adattate».

Carranza, il principale autore dello studio, evidenzia che «Ci possono essere diverse specie in via di estinzione delle quali non siamo a conoscenza di quanto sono classificati insieme ad un’altra specie molto simili che sono più comuni. Nel contesto della perdita globale di biodiversità, in cui ci troviamo ora, la scoperta di queste specie criptiche è una priorità al fine di conoscere quali specie sono più minacciate. In questo senso, le zone aride sono particolarmente interessanti perché hanno tradizionalmente ricevuto meno attenzione a causa della loro clima avverso».

Per quanto riguarda l’eccezionale scoperta di 14 specie di geco, Carranza, che ha portato avanti la ricerca sui rettili nel Sultanato dell’Oman per più di un decennio, ha spiegato al giornale omanita Muscat Daly: «Nessuno lo aveva scoperto prima perché le diverse specie sono molto simili le une alle altre (sono morfologicamente criptiche) e questa diversità è venuta alla luce solo quando abbiamo applicato metodi molecolari, che ci hanno aiutato a scoprire tutta questa diversità nascosta. In linea di principio abbiamo scoperto 14 nuove specie. Non le abbiamo ancora descritte, dato che vogliamo fare più analisi con altri marcatori molecolari complementari e studiare la loro morfologia, l’ecologia e il comportamento».

Secondo il ricercatore catalano. «La scoperta mette ancora una volta sui monti dell’Al Hajar al centro dell’attenzione e dimostra che, nonostante siano classificati come un “deserto di montagna” per la loro aridità, sono una delle catene montuose del mondo con il più alto livello di endemicità dei rettili, qualcosa di cui essere orgogliosi. Lo studio dimostra che le montagne aride possono costituire importanti serbatoi di diversità criptica, anche in specie comuni e diffuse».

Garcia-Porta conferma: «Questo, e prove precedenti, suggeriscono che le montagne dell’Al Hajar sono un hotspot biologico e un importante serbatoio di diversità. Suggeriamo, pertanto, che queste montagne dovrebbe essere un punto di riferimento prioritario per la conservazione in Arabia. Il Sultanato ha già diversi aree protette nelle montagne dell’Al Hajar montagne, tra le quali una a Jebel Akhdar, la più ricca zona di biodiversità di tutto l’areale dii montagna e in tutta l’Arabia. Inoltre, il ministero dell’ambiente e degli affari climatici è molto preoccupato per la biodiversità del Sultanato e sta lavorando per preservarla per le generazioni future».