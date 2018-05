Grosseto capitale del talento dal 4 al 6 maggio 2018

Una tre giorni all'insegna dello sport, dell'amicizia e del divertimento a contatto con la natura

[4 maggio 2018]

L’Associazione italiana per lo sviluppo del talento e della plusdotazione (Aistap), in collaborazione con Legambiente e il suo Centro per lo sviluppo sostenibile, organizza il secondo raduno di soci Aistap: sono presenti quasi trenta famiglie per un totale che supera le 110 persone, provenienti da tutta Italia.

In programma laboratori, attività ludiche, percorsi filosofici e astronomici e di decision making, dedicati ai bambini, ai ragazzi e ai loro genitori. Le attività sono organizzate da Aistap e da Legambiente.

Aistap opera a livello nazionale, ha sede a Genova e diverse sedi operative sparse per l’Italia, e si occupa dal 2010 di aiutare i ragazzi plusdotati e di talento, le loro famiglie, con un occhio attento e privilegiato al mondo della scuola e della formazione docenti.

La presidente Aistap, Anna Maria Roncoroni, sottolinea: «Siamo molto soddisfatti di questa sinergia che ci permette di dare ampio spazio alle nostre attività e di fare incontrare ragazzi di talento provenienti da svariate regioni italiane.Voglio ringraziare Legambiente che ci dà un prezioso contributo per la promozione e valorizzazione del talento, soprattutto mettendo a disposizione un luogo adatto allo svolgimento di attività svariate, che vedranno nel weekend i nostri ragazzi impegnati ad imparare divertendosi».

Il 29 settembre 2015 l’Aistapè diventata European Talent Center, unico in Italia, insieme ad altri 13 centri in Europa per formare un network europeo di alto profilo scientifico per collaborare in maniera sempre più fattiva e concreta a sviluppare le potenzialità dei giovani.