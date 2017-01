Guide ambientali e Legambiente insieme per il turismo sostenibile

Spinetti: «Rilancio in particolare nelle zone colpite dal sisma, quando ovviamente si potrà lavorare su questo aspetto»

[23 gennaio 2017]

L’Associazione italiana guide ambientali escursionistiche e Legambiente nazionale hanno firmato uno storico Protocollo d’intesa che pone le basi pel lavorare in maniera congiunta su una serie di iniziative per il rilancio del turismo ambientale in particolare nelle zone colpite dal sisma quando ovviamente si potrà lavorare su questo aspetto. È un accordo storico, con una grande associazione di protezione ambientale. Con loro lavoreremo anche su prevenzione e formazione.

In questi giorni il nostro pensiero va ai dispersi, ai familiari, a chi ha perso la casa e tutto il resto. Il nostro cuore è con loro ma è doveroso pensare anche ad un rilancio del turismo in tutte le aree colpite, appena possibile, per poter risollevare l’economia delle zone. In Italia soprattutto in scenari di elevata qualità ambientale quali le aree protette, il turismo escursionistico acquisisce sempre più importanza anche a fini occupazionali e di pianificazione di processi di sviluppo locale; grazie alla diffusione di nuove professionalità, può costituire un volano per favorire nuova occupazione anche in territori spesso definiti marginali.

Tale accordo storico che vede insieme due colossi del settore ambientale italiano, quale da una parte Legambiente che è la principale associazione di protezione ambientale riconosciuta con decreto ministeriale e Aigae all’altra che è la principale Associazione nazionale professionale di rappresentanza delle guide ambientali italiane escursionistiche, nonché l’unica associazione di categoria riconosciuta dal Mise, favorirà lo sviluppo di progetti didattici di educazione ambientale e di formazione professionale ma anche di promozione turistica dei territori italiani e non solo di quelli colpiti dal sisma, potendo contare anche sulla fattiva collaborazione con Enti locali e nazionali. Siamo profondamente soddisfatti di tale accordo e continueremo a lavorare costantemente sul territorio grazie anche alle tante e riconosciute professionalità interne ad Aigae, quali geologi, biologi, archeologi, naturalisti ed esperti di geo-turismo e turismo ambientale ed escursionistico.

di Stefano Spinetti, presidente nazionale dell’Associazione italiana guide ambientali escursionistiche