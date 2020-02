I cani sono stati addomesticati durante l’era glaciale

Trovati nello stesso sito denti fossili di protodog molto usurati e denti di canidi più simili ai lupi meno usurati

[20 Febbraio 2020]

Lo studio “Dental microwear as a behavioral proxy for distinguishing between canids at the Upper Paleolithic (Gravettian) site of Předmostí, Czech Republic”, pubblicato sul Journal of Archaeological Science da un team di ricercatori statunitensi, cechi e belgi, analizza i denti fossili di canidi, un gruppo simile a un cane e un’altro simile a un lupo e con diete diverse, che nel paleolitico – 28.500 anni fa – vivevano nell’attuale Repubblica Ceca e fornisce prove a sostegno dell’ipotesi dell’’addomesticamento precoce di cani.

I ricercatori hanno eseguito un’analisi dei denti fossili di canidi provenienti dal sito di Předmostí e hanno identificato schemi micro-distintivi per ciascun morfotipo canideo. Rispetto ai canidi simili ai lupi, i denti dei primi canidi simili ai cani – chiamati dai ricercatori – avevano cicatrici da usura più grandi, «Indicando una dieta che includeva cibi duri e fragili». Mentre «I denti dei canidi simili ai lupi avevano cicatrici più piccole, il che suggerisce che consumavano più carne, probabilmente di mammut, come dimostrato da precedenti ricerche. Questa differenza di dieta suggerisce che i “protodog” probabilmente consumavano ossa e altri scarti di cibo all’interno delle aree di insediamento umano, Uno degli autori, Peter Ungar, del Department of anthropology dell’università dell’Arkansas ha detto che lo studio «Fornisce prove a sostegno dell’esistenza di due tipi di canidi nel sito, ciascuno con una dieta distinta, il che è coerente con altre prove dell’addomesticamento allo stadio iniziale. Il nostro obiettivo principale era verificare se questi due morfotipi esprimessero notevoli differenze di comportamento, in base ai modelli di usura. Il microwear dentale è un segnale comportamentale che può apparire generazioni prima che si stabiliscano cambiamenti morfologici in una popolazione ed è molto promettente per utilizzare la documentazione archeologica per distinguere i protodog dai lupi».

L’addomesticamento dei cani è il primo esempio di allevamento e l’unico tipo di addomesticamento che si sia verificato molto prima delle prime prove definitive dell’agricoltura, ma c’è un forte dibattito scientifico sui tempi e le circostanze dell’inizio addomesticamento dei cani, con stime che variano tra 15.000 e 40.000 anni fa, fino all’era glaciale, quando i nostri antenati erano cacciatori-raccoglitori. I ricercatori concludono ricordando che «C’è anche un dibattito sul perché i lupi furono prima addomesticati per diventare cani. Da una prospettiva antropologica, i tempi del processo di domesticazione sono importanti per comprendere la cognizione, il comportamento e l’ecologia dei primi Homo sapiens».