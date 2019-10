I cuccioli di istrice fanno il “bagno di sole”

Osservato per la prima volta il peculiare comportamento diurno del più grande roditore notturno della fauna italiana

[28 Ottobre 2019]

Siamo abituati a pensare all’istrice (Hystrix cristata9 come a un animale notturno, che di giorno rimane nascosto nelle gallerie scavate nel terreno e di notte esce dalla sua tana in cerca di cibo, ma lo studio “Diurnal motor activity and “sunbathing” behaviour in crested porcupine (Hystrix cristata L., 1758)”, pubblicato su Scientific Reports da Francesca Coppola e Antonio Felicioli del Dipartimento di scienze veterinarie dell’università di Pisa e da Giuseppe Vecchio dello studio Agrofauna di Livorno, descrive per la prima volta «un comportamento peculiare di questo animale, che si allontana dall’idea che abbiamo del più grande roditore notturno della fauna italiana: in pieno giorno l’istrice porta i propri cuccioli a prendere il sole, e questo comportamento è definito come “sunbathing”».

All’università di Pisa spiegani che «La ricerca è stata svolta in pieno campo nei boschi della Provincia di Pisa e si è basata sul monitoraggio di tane abitate da istrici, previamente marcate e resi riconoscibili individualmente, mediante l’utilizzo di fototrappole. Le osservazioni condotte hanno evidenziato e confermato la presenza di attività motoria diurna nell’istrice durante tutto l’anno con picchi tra gennaio e giugno. L’attività motoria diurna è stata registrata sia in esemplari adulti sia sub-adulti e cuccioli. Contrariamente, il comportamento di “sunbathing” è strettamente legato alla presenza dei cuccioli che, da soli o con un genitore o un “helper”, sostano per lunghi periodi davanti alla propria tana sotto il sole. Il comportamento di “sunbathing” è stato osservato con regolarità in cinque famiglie di istrici solo nel periodo tra aprile e giugno prevalentemente nelle ore centrali del giorno. Probabilmente questo comportamento è indotto da esigenze metaboliche quali la sintesi di vitamina D oppure la termoregolazione».

Felicioli, docente di biochimica all’ateneo pisano, e la Coppola concludono: «Questo studio contribuisce alla conoscenza della biologia di questo affascinante grande roditore protetto della legislazione italiana ed europea di elevato interesse conservazionistico. Inoltre si gettano le basi per ulteriori indagini inerenti il ruolo della luce solare nel metabolismo degli animali notturni».