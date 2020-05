I drivers del cambiamento europei che influiscono sulla sostenibilità

Gli sviluppi sociali, rapidi e a lungo termine, che in Europa e nel mondo hanno effetti importanti sull'ambiente

[19 Maggio 2020]

Secondo il rapporto “Drivers of change of relevance for Europe’s environment and sustainability” appena pubblicato dall’European environment agency, «un’ampia varietà di sviluppi rapidi e a lungo termine hanno effetti importanti sull’ambiente in Europa».

Lo studio Eea fornisce una caratterizzazione approfondita degli impatti prodotti dai cambiamenti demografici, dell’innovazione tecnologica e dalla competizione globale per le risorse naturali nel panorama geopolitico e negli stili di vita delle persone e fa luce sulle loro potenziali implicazioni per le grandi iniziative politico-economiche come l’European Green Deal e l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu.

Il rapporto sostiene che «I diversi trend globali ed europei indicano non solo le continue sfide e i nuovi rischi per la sostenibilità ma anche le opportunità di un cambiamento positivo». Ad esempio, con le nuove tecnologie si potrebbero risparmiare risorse e alleviare le pressioni ambientali, ma possono anche portare ad una crescente domanda di energia e di risorse naturali. Quindi, «Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità richiede una trasformazione dei principali sistemi europei di produzione e consumo attraverso politiche come l’European Green Deal, nonché cambiamenti più ampi delle norme e delle priorità a tutti i livelli della società».

La complessità dei trend conosciuti, insieme all’emergere di nuovi sviluppi in un mondo sempre più interconnesso, evidenziano la necessità di riconoscere l’esistenza di grandi incertezze rispetto agli sviluppi futuri e la necessità di agire in modo diverso e il rapporto Eea sottolinea che «Per l’Europa, rispondere alle sfide esistenti e ai nuovi rischi richiede una governance anticipatrice e il coinvolgimento degli attori in tutta la società, ad esempio attraverso processi di previsione strategici».

Il rapporto fa notare che «Gli sviluppi emergenti con implicazioni sconosciute possono variare dalle nuove minacce alla sicurezza al cambiamento di valori e a stili di vita più digitali».

Un’altra categoria di fattori di cambiamento sono le “wild cards”, che «possono sembrare improbabili ma che possono portare a cambiamenti altamente dirompenti, come il drammatico declino degli impollinatori che potrebbero minacciare l’approvvigionamento alimentare globale».

Nel rapporto Eea viene menzionato anche il Covid-19 come un esempio dei rischi dirompenti, ma il rapporto è stato in gran parte completato prima della pandemia in corso e, quindi, non prende in considerazione né tenta di analizzare le sue implicazioni.