I lupi mangiano mirtilli (VIDEO)

La scoperta, fatta per caso, rivela un’abitudine molto diffusa tra il lupi del Voyageurs National Park

[17 Febbraio 2020]

Nel 2017 il team del Voyageurs Wolf Project formato da Austin Homkes e Steve Windels del Voyageurs National Park e da Thomas Gable e Joseph Bump del Department of fisheries, wildlife, and conservation biology dell’università del Minnesota ha visto un lupo adulto che rigurgitava frutti di bosco per i suoi cuccioli, un comportamento che era mai stato osservato prima. «Sembra – dicono gli scienziati statunitensi – che i lupi vedono i frutti di bosco come una fonte di cibo per nutrire anche i loro cuccioli. Anche se questo è affascinante, la vera domanda è quanto siano importanti i frutti di bosco per i lupi come fonte di cibo?».

Ed è per rispondere a questa domanda che hanno recentemente pubblicato sul sul Wildlife Society Bulletin lo studio “Berry Important? Wolf Provisions Pups with Berries in Northern Minnesota” che ha cercato di rispondere anche a un altro quesito: questo comportamento dei lupi che mangiano mirtilli rossi ha un impatto sul numero di prede che uccidono durante la stagione dei frutti di bosco? Per i ricercatori c’erano due possibilità: »1) i lupi uccidono meno cerbiatti di cervo e castori perché stanno mangiando frutti di bosco, o 2) i lupi uccidono lo stesso numero di cerbiatti di cervo e castori, indipendentemente dal fatto che ci siano frutti di bosco. Se l’opzione 2 è corretta, allora l’abbondanza di frutti di bosco è una fonte di cibo bonus che i lupi consumano solo oltre alle prede che uccidono».

Probabilmente quello che è più importante per il lupi sono le calorie e il costo-beneficio del cibo frutti di bosco contro uccisione di una preda: cosa è più vantaggioso per un lupo: coprire grandi distanze per trovare e catturare preda o starsene a mangiare comodamente in mezzo ai cespugli di mirtilli? La carne da un maggiore apporto energetico che però richiede maggiore sforzo, i mirtilli danno meno energia (e probabilmente i lupi non li digeriscono molto bene) ma richiedono poca energia. »Non abbiamo una risposta per questo – dicono i ricercatori – ma speriamo di riuscire ad averla nei prossimi anni!».

Intervistato da Driven to discovery dell’università del Minnesota, Gable, responsabile Voyageurs Wolf Project, ha spiegato nel Minnesota settentrionale «In inverno, i lupi nell’ecosistema Greater Voyageurs – dove si svolgono le nostre ricerche – cacciano e uccidono principalmente cervi, anche se i lupi uccidono occasionalmente le lepre scarpa da neve e, raramente, qualche alce. Durante l’estate, le diete dei lupi sono molto più varie rispetto all’inverno, principalmente perché ci sono più fonti di cibo disponibili e i lupi sono davvero bravi a trarre vantaggio da cibi diversi. Durante l’estate, i lupi della nostra zona mangiano soprattutto castori, cerbiatti e mirtilli, con dei lupi che, a volte, fanno affidamento sui pesci, sulle esche per gli orsi, suo cervi uccisi in strada, selle lepri scarpa di neve e sulle carcasse degli orsi uccisi dai cacciatori. Mentre raramente, abbiamo anche documentato lupi che uccidono cigni trombettieri, alci, oche, procioni, tartarughe dipinte e topi muschiati.

A differenza degli altri lupi del Minnesota settentrionale, quelli dell’ecosistema del Greater Voyageurs sembrano mangiare molto più castori, che potrebbero essere la principale preda estiva di alcuni branchi di lupi e che, nell’area protetta, da aprile a ottobre, costituiscono fino al 42% della dieta dei branchi di lupi. Secondo Gable, «Questa dipendenza dal castoro è probabilmente dovuta alla presenza di una popolazione di castori molto più ampia nell’ecosistema di Greater Voyageurs rispetto al resto dello Stato. Anche i lupi nella nostra zona sembrano fare affidamento sui mirtilli molto più dei lupi in altre parti dello Stato».

Ognuno degli 8 branchi studiati dai ricercatori mangia i mirtilli quando sono abbondanti: a luglio e agosto e Gable dice che «A luglio, i mirtilli possono rappresentare fino all’83% della dieta settimanale dei nostri branchi di lupi. Chiaramente i lupi nella nostra zona passano molto tempo a mangiare mirtilli quando sono disponibili».

L’osservazione fatta nel luglio 2017 da Homkes di un lupo adulto che rigurgitava mirtilli per farli mangiare a 5 cuccioli di lupo ha sorpreso i ricercatori perché ha dimostrato che i lupi adulti cibano davvero i loro cuccioli con i mirtilli, il che suggerisce che i lupi vedono i mirtilli come una preziosa fonte di cibo per i cuccioli che allevano. «Questo ci ha sorpreso anche perché è la prima osservazione documentata di un lupo che nutre cuccioli di lupo con bacche o frutti di qualsiasi tipo – fa notare Gable – Continueremo a studiare questo comportamento di consumo delle bacche e speriamo di determinare quanto siano preziose le bacche come fonte di cibo. In particolare, vogliamo sapere se i mirtilli incidono sul numero di prede – principalmente cervi e castori – che i lupi uccidono nei mesi di luglio e agosto».

La cosa strane è che, visto che sembra un comportamento molto diffuso, nessuno dei ricercatori avesse mai visto i lupi mangiare mirtilli: solo nel 2018 sono state messe foto-trappole in un campo di mirtilli per riprendere immagini dei lupi che si cibano di bacche, ma senza successo. Nell’estate del 2019 sono state piazzate numerose foto e video-trappole e i ricercatori sono rimasti estasiati di fronte che mangiavano bacche, qualcosa probabilmente fotografato e filmato per la prima volta in un ambiente di foresta boreale come Voyageurs.

«Il Voyageurs Wolf Project si concentra soprattutto sulla comprensione dettagliata di ciò che i lupi fanno durante l’estate – conclude Gable – Per far questo, studiamo intensamente il comportamento della predazione del lupo e il comportamento dell’allevamento dei cuccioli di lupo tra aprile e ottobre (il periodo, in generale, quando non c’è neve o ghiaccio). Lo facciamo perché i lupi fanno due cose durante l’estate: allevano cuccioli e cacciano e uccidono le prede per nutrire i loro cuccioli e se stessi. Studiamo i lupi durante l’estate applicandogli collari GPS e andando a controllare ovunque i nostri lupi collarati rimangono fermi per più di 20 minuti. Questo richiede un’enorme quantità di escursioni e di tempo passato nelle foreste, ma ci ha fornito informazioni meravigliosamente dettagliate sulle abitudini dei lupi durante l’estate».