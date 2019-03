Riceviamo e pubblichiamo

I Parchi e la legge di nuovo in discussione

Serve un incontro nazionale con Stato, regioni, enti locali, parchi e associazioni ambientaliste

[28 Marzo 2019]

Dopo tante cattive notizie sui nostri parchi finalmente ne registriamo una buona; Donatella Bianchi presidente del Wwf è stata designata d’intesa tra il ministro Costa e il presidente della Regione Liguria Toti presidente del Parco delle 5 Terre. Non si è solo conclusa finalmente una insopportabile tarantella sul nome. Contrariamente a quanto si era voluto accreditare persino nella legge quadro il presidente del parco non deve e non può essere il signor nessuno ma deve avere le competenze giuste e necessarie. Sembra persino – ed è infatti – una banalità doverlo sottolineare ma finora decine di parchi sono, anche da troppo tempo senza presidente perché quello che si cerca e si vorrebbe con la competenza non ha proprio nulla a che fare.

Bene dunque che si riparta con il piede giusto e benissimo che la prima mossa riguardi il parco delle 5 Terre, parco e territorio stupendi che oltretutto riguardano anche il mare, dove le aree protette sono state sempre gestite peggio delle altre grazie anche a ministri che in fatto di cavolate restano ai primi posti della classifica.

E siccome tra le più significative carenze dei nostri parchi a partire proprio da quelli nazionali resta l’assenza di qualsiasi piano di gestione che la legge prevede dal 1991 per cui non servono né riforme né emendamenti di sorta, tanto meno del tipo che a lungo hanno già circolato alla Camera e ora al Senato, sarebbe bene che al ministero dopo la lunghissima latitanza del ministro Galletti, si tenesse finalmente un incontro nazionale con stato, regioni, enti locali, parchi e associazioni ambientaliste. Come Gruppo di San Rossore parteciperemo volentieri come facemmo già con il ministro Orlando, tanto più che proprio di parchi discuteremo a Pisa il 30 marzo in un incontro nazionale.

Ministro Costa, la lista dei parchi in attesa dopo le 5 Terre sono ancora molti, non dimentichiamocelo.

di Renzo Moschini – Gruppo di San Rossore