Il 14 giugno tornano le Passeggiate per i Sentieri dei Profumi di Marciana Marina

Percorso inedito tra boschi, macchia mediterranea e l'agricoltura eroica dell'Elba

[10 Giugno 2020]

Dopo il grande successo del 2018 e 2019, proseguito con le passeggiate invernali interrotte dal blocco del Covid-19, il 14 giugno ripartono a Marciana Marina le Passeggiate per i Sentieri dei Profumi organizzate da Legambiente Arcipelago Toscano insieme ad Acqua dell’Elba, Pro Loco Marciana Marina e Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Le passeggiate lente alla scoperta di natura, storia e bellezze del territorio marinese e marcianese si terranno alternativamente ogni domenica – fino al 13 settembre – la mattina e la sera, sempre con partenza e ritorno da Marciana Marina, con trekking tra i boschi e la macchia mediterranea o trekking urbani.

L’appuntamento per domenica 14 giugno è per le ore 9,00 al Moletto del Pesce, accanto alla spiaggia urbana de La Marina, da dove i passeggiatori si incammineranno verso un percorso in parte inedito: raggiungo il Toro si prende il sentiero di Val di Cappone per risalirne la foresta di lecci, tra le antiche testimonianze dell’agricoltura eroica elbana, fino a raggiungere le Vigne dello Zega e le 4 strade, da qui si risale verso la ex Cava di Caolino di Marciana fino a raggiungere la cessa dell’Enel e ridiscendere . tra panorami mozzafiato su Poggio, Marciana e il Massiccio del Capanne e la costa nord dell’Elba e il Continente, lungo il sentiero 157, fino alla diroccata e sorprendente Casa Bruschi. Da qui si devia verso la Costarella che si ridiscende fino al Campo Sportivo di Ruotone, per ritornare al lungomare di Marciana Marina lungo le sconosciute stradine di campagna e del centro storico.

Difficoltà media, tempo previsto di percorrenza circa 3 ore. Vi aspettiamo

Date le nuove regole sul distanziamento sociale, sono obbligatori la prenotazione da effettuare entro sabato 13 giugno (legambientearcipelago@gmail.com – 3398801478) e la mascherina anti-Covid-19.

Sono necessarie scarpe da trekking o da passeggio robuste, cappellino, acqua, antizanzare e possibilmente pantaloni lunghi. Occorre firmare una liberatoria.