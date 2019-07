Il campo da golf di Trump distrugge le dune di sabbia scozzesi

Proposta la declassificazione del sito Foveran Links of Special Scientific Interest dopo i danni ambientali provocati da Trump

[3 Luglio 2019]

Dopo un’attenta valutazione scientifica, lo Scottish Natural Heritage (Snh) ha annunciato che l’area naturale protetta delle Dunes at Menie potrebbe perdere il suo status speciale a causa del Trump International Golf Course, visto che la famiglia del presidente Usa non ha mantenuto le promesse fatte per salvaguardare l’ambiente dunale.

Infatti, dal 28 giugno è iniziata una consultazione formale di tre mesi sul futuro status del sito Foveran Links of Special Scientific Interest (Sssi) del quale fanno parte le dune di Menie dopo che, secondo un rapporto pubblicato dal Snh, la costruzione del campo da golf di Trump ha danneggiato gravemente le dune di sabbia protette.

Sally Thomas, direttrice people & nature del Snh, ha evidenziato che «La definizione degli Sssi è inusuale, tuttavia in questo caso abbiamo scoperto che non esiste più un motivo per proteggere le dune di Menie in quanto non includono abbastanza caratteristiche speciali e naturali per le quali sono state designate. Stiamo lavorando con gli imprenditori in tutta la Scozia per garantire che gli habitat e la fauna selvatica siano protetti quando si intraprendono attività di sviluppo. La maggior parte delle volte, lo sviluppo può avvenire senza danneggiare importanti caratteristiche naturali, ma questo non è stato il caso».

Ilò Snh accusa: «L’area di Menie del Sover di Foveran comprendeva una serie di habitat speciali, di cui circa un terzo sono stati danneggiati. Il resto degli habitat nell’area di Menie è stato notevolmente frammentato e i processi ecologici sono stati interrotti. Un habitat dunale totale di 154 ettari è stato designato come parte del Sover di Foveran. La perdita e il danno combinati a Menie rappresentano il 15% di questo habitat dunale. I Foveran Links SSSI era un esempio di altissima qualità di un sistema di dune sabbiose caratteristico della Scozia nordorientale era ed è di eccezionale importanza per l’ampia varietà di forme e processi costieri. Le caratteristiche notificate del sito includevano i suoi habitat dunali». Quindi, per colpa del campo da golfi di Trump, il rimanente Sssi di Foveran Links sarà accorpato all’adiacente l’adiacente Sands of Forvie e Ythan Estuary Sssi.

Il campo da golf che ha provocato questo disastro ambientale è di proprietà del Trump International Golf Links Scotland, una filiale della Trump Organization. Dopo essere diventato presidente degli Usa, Donald Trump nel 2017 ha consegnato la gestione dell’azienda ai suoi figli Eric e Don Junior. Ma come fa notare Bob Ward policy and communications director del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment della London School of Economics and Political Science, «Mister Trump è stato la forza trainante dietro la creazione del campo da golf, che si trova vicino alla piccola città di Balmedie, poche miglia a nord di Aberdeen, sul litorale del Mare del Nord».

Foveran Links è stato designato come Sssi nel 1984 per le sue caratteristiche biologiche e geologiche e l’inchiesta del Snh ha rivelato che «Il danno al Sito ora è così grande che dovrebbe essere ufficialmente descritto come “parzialmente distrutto”».

Ward nel luglio 2018 aveva scritto alla segretaria per l’ambiente, i cambiamenti climatici e la riforma del territorio del governo scozzese, l’indipendentista Roseanna Cunningham, per chiederle di indagare se la legge fosse stata violata a causa del danno fatto dai Trump a un sito legalmente protetto di speciale interesse scientifico. Ma la Cunningham ha risposto che la questione era di competenza del Consiglio dell’Aberdeenshire.

La richiesta di licenza per costruire il campo da golf a 18 buche e i relativi servizi è stata presentata per la prima volta nel 2006, scatenando le proteste degli abitanti nei dintorni, le cui lotte sono state immortalate nel film nti locali le cui lotte sono state immortalate nel film “You’re Been Trumped”. Il governo autonomo scozzese ha avvisato una consultazione pubblica e Trump ha dichiarato di essere «pienamente impegnao a mitigare gli effetti sull’ambiente» e aveva anche promesso che avrebbe istituito il Menie Advisory Group per «assicurare che gli effetti ambientali siano ridotti al minimo». Gruppo sciolto unilateralmente da Trump nel 2013, che poi si è rifiutato di reintegrarlo nonostante le proteste del Consiglio dell’Aberdeenshire, che aveva concesso i permessi per il campo da golf»

Nonostante l’assicurazione di Trump che «preservare la santità e la bellezza delle dune è di grande importanza per me», l’inchiesta pubblica ha rilevato che il campo da golf avrebbe potuto causare gravi danni all’Sssi. Ora l’Snh conclude che i danni provocati a buona parte delle dune sono irreparabili.

Il problema è che la declassificazione del sito lo mette ancora più in pericolo: nel 2015 la Trump International Golf Links ha presentato una richiesta al Consiglio dell’Aberdeenshire per costruire un altro campo da golf da 18 buche. L’Snh ha avvertito che questi piani potrebbero portare all’ulteriore distruzione dell’Sssi e Ward evidenzia che «I confini del nuovo campo da golf sarebbero così vicini al sito che eventuali difese aggiuntive che potrebbero essere necessarie per proteggerlo si ripercuoterebbero sulle dune di sabbia. Il Consiglio sta attualmente esaminando le richieste per il nuovo campo da golf e la costruzione di 550 case e negozi.

Il campo da golf originale aveva avuto il via libera nel novembre 2008 perché i ministri scozzesi hanno deciso che i benefici economici locali superano i costi, incluso il danno all’Sssi, in cambio, Trump ha promesso la creazione di nuovi posti di lavoro per la popolazione locale.

Secondo le cifre fornite alla Companies House dalla Trump International Golf Links Scotland, dal 2012 in poi Trump avrebbe speso nel progetto più di 1 milione di sterline all’anno.

Ward conclude: «A mister Trump piace mettere in risalto le sue origini scozzesi e una sezione del sito web del campo da golf è dedicata alla storia familiare di sua madre, nata a Stornoway.

Eppure aver buttato nei rifiuti il Foveran Links Site of Special Scientific Interest mostra una singolare mancanza di rispetto per l’ambiente e il patrimonio naturale della Scozia. Come membro della Geological Society e della Royal Geographical Society, solleciterò lo Scottish Natural Heritage a resistere saldamente e a impedire che l’eredità di distruzione ambientale del signor Trump si diffonda ulteriormente».